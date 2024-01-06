Cистемы помощи водителю, три экрана и прежний мотор мощностью 150 л.с.

Skoda представила новую версию своей известной модели Octavia Pro 2024 года. Автомобиль получил множество улучшений и новых функций, которые сделали его еще более комфортным и безопасным для вождения.

Octavia Pro 2024 года оснащена новым 2.0 TSI двигателем мощностью 200 лошадиных сил, который обеспечивает отличную топливную экономичность. Кроме того, автомобиль получил новую систему полного привода, которая позволяет водителям управлять своим авто в самых сложных дорожных условиях.

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Skoda также уделила большое внимание вопросам безопасности и комфорта водителей и пассажиров. Octavia Pro 2024 года оснащена новыми системами помощи при парковке и маневрировании, а также систему адаптивного круиз-контроля, которая позволяет автомобилю поддерживать заданную скорость и дистанцию до другого автомобиля.

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Дизайн автомобиля также претерпел изменения - теперь он выглядит более соврменно и стильно. Интерьер Octavia Pro 2024 года также был обновлен и теперь он оснащен новыми цифровыми приборными панелями и мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.