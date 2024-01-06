Новый чипсет будет построен с использованием 3-нм техпроцесса, который позволит повысить производительность и энергоэффективность.

Сообщается, что Samsung работает над своим мобильным процессором следующего поколения Exynos 2400, который будет конкурировать с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Новый чипсет будет построен с использованием 3-нм техпроцесса, который позволит повысить производительность и энергоэффективность по сравнению с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

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Exynos 2400 имеет восьмиъядерный процессор, состоящий из четырех высокопроизводительных ядер, четырех энергоэффективных ядер и, возможно, одного или двух дополнительных ядер, специально предназначенных для задач искусственного интеллекта. Эта конфигурация должна обеспечить значительный прирост вычислительной мощности по сравнению с Exynos 2200 предыдущего поколения.

Что касается графики, то, по слухам, Exynos 2400 будет оснащен мощным графическим процессором AMD, потенциально основанным на архитектуре RDNA 3. Это может дать чипу Samsung серьезное преимущество в графических возможностях по сравнению с графическими процессорами Qualcomm Adreno.

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Также помимо улучшенной производительности Exynos 2400 будет поддерживать более высокую скорость памяти и дисплеи с более высоким разрешением, чем его предшественник. Он также может включать в себя расширенные функции, такие как аппаратное ускорение трассировки лучей, затенение с переменной скоростью и варианты подключения со сверхнизкой задержкой, такие как Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.