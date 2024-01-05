Появились первые слухи о том, что Nintendo работает над новым поколением своей удачной гибридной игровой приставки Nintendo Switch 2.

В начале января 2024 года появились первые слухи о том, что Nintendo работает над новым поколением своей удачной гибридной игровой приставки - Nintendo Switch 2.

Первые признаки работы над новым поколением консоли появились еще в 2023 году, когда компания зарегистрировала товарный знак "Nintendo NX", который многими был интерпретирован как кодовое название будущей приставки. Однако только в начале 2024 года появилась более ясная картина того, каким будет следующий шаг Nintendo в развитии своих платформ для видеоигр.

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По сообщению издания IxBT, Nintendo Switch 2 будет более мощным и функциональным по сравнениею со своей предшественницей, которая была выпущена в марте 2017 года и быстро завоевала любовь миллионов пользователей во всем мире. Новая консоль получит более производительный процессор и графический чип, что позволит запускать игры с более высокой детализацией и частотой кадров, а также обеспечит совместимость с широчайшим спектром игр из библиотеки Nintendo Switch. Кроме того, Nintendo Switch 2 должна получить некоторые новые возможности, такие как поддержка динамических разрешений и более высокого разрешения экрана в портативном режиме.

Также сообщается, что Nintendo Switch 2 будет иметь больший объем внутренней памяти, чем текущая модель, что должно упростить хранение и переносимость цифровых версий игр. Более того, компания планирует улучшить систему подключения к интернету, чтобы обеспечить более плавное и безопасное воспроизведение кадров.





Технические характеристики

Хотя официальных сведений о технических характеристиках Nintendo Switch 2 пока нет, исходя из ранних сообщений и анализа тенденций, можно выделить несколько ключевых особенностей нового устройства.

1. Процессор - более производительный вариант чипа Tegra X1, используемый в текущей модели Nintendo Switch. Это позволит запускать игры с более высокой детализацией и частотой кадров, а также обеспечит лучшую совместимость с играми из библиотеки Nintendo Switch.

2. Графический чип - улучшенный вариант чипа Volta или Ampere от Nvidia обеспечивает более высокую производительность и энергоэффективность. Он позволит запускать игры с более высокой детализацией и скоростью кадров, а также обеспечит поддержку новых графических возможностей, таких как трассировка лучей и HDR.

3. Оперативная память - увеличенный объем оперативной памяти, который позволит загружать больше ресурсов в память и обеспечивать более плавную, без задержек работу игр.

4. Встроенная память - больший объем встроенной памяти упростит хранение и переносимость цифровых версий игр. По неподтвержденным данным, объем памяти может составлять от 128ГБ до 512ГБ.

5. Разъемы и порты - Nintendo Switch 2 должна получить современный порт USB Type-C, который обеспечит более быструю зарядку и передачу данных, а также сможет поддерживать современные аксессуары, такие как внешние жёсткие диски и флэшки. Также сообщается, что консоль будет иметь слот для карт microSD, который позволит расширять объем встроенной памяти.

Относительно дизайна и эргономичности. По некоторым данным, Nintendo Switch 2 будет иметь схожий с текущей моделью дизайн, однако она может получить несколько улучшений в области эргономики и качества сборки. В частности, корпус консоли может быть сделан из более легких и прочных материалов, a joy-cony могут стать более удобными для использования в течение длительного времени. Кроме того, Nintendo может добавить некоторые новые возможности, такие как поддержка сенсорного экрана и более совершенную систему тактильного восприятия.

Еще одна из особенностей Nintendo Switch 2 - это новый экран, который, как сообщается, будет иметь более высокое разрешение и поддерживать динамические разрешения. Это позволит запускать игры с большей детализацией и более плавной анимацией, даже в портативном режиме. Кроме того, новый экран может получить некоторые другие улучшения, такие как повышенная чёткость изображения.

Как и в случае с текущей моделью Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 будет поддерживать многопользовательскую игру локально и в онлайн-режиме. Благодаря более производительному железу и более совершенным сетевым возможностям, консоль должна обеспечивать более плавную и бесперебойную работу мультиплейерных игр, а также поддерживать новые формы взаимодействия между игроками.

На основе имеющихся данных, Nintendo Switch 2 выглядит как мощное и функциональное устройство, которое может стать одним из лидеров рынка игровых приставок в ближайшие годы. Если Nintendo сумеет создать баланс между ценой, производительностью и разнообразием игр, то новая консоль, по всей видимости, может приобрести популярност среди игроков во всем мире.

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Стоит отметить, что все вышеприведённые сведения носят предварительный характер и могут изменяться в ходе дальнейшего развития проекта. Тем не менее, они дают представление о том, куда может двигаться Nintendo в ближайшем будущем и какие возможности предлагаются игрокам в ближайшие годы.