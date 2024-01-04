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Gorovic
Представлен смартфон OnePlus Ace 3 на Snapdragon 8 Gen 2 всего за $370
Компания OnePlus представила свой новый флагманский смартфон - OnePlus Ace 3.

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В начале января 2024 года компания OnePlus представила свой новый флагманский смартфон - OnePlus Ace 3. Одним из главных отличительных признаков новинки является использование процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который был представлен всего несколькими неделями ранее. Кроме того, устройство оборудовано мощным аккумулятором ёмкостью 5500 мА·ч и экраном OLED с разрешением 1,5К и рекордно высокой яркостью. Ценник новинки составляет всего $370, что делает её одним из самых доступных флагманских устройств на рынке.

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OnePlus Ace 3 оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который обеспечивает высочайшую производительность и энергоэффективность. Новый процессор включает в себя восемь ядер, работающих на частотах до 3,2 ГГц. Он также оснащен графическим процессором Adreno 740, способным обеспечивать максимально возможную производительность при игре и воспроизведении видеоконтента. Благодаря этому, OnePlus Ace 3 может похвастаться плавным пользовательским интерфейсом, а также способностью выполнять любые задачи без особых проблем.

Одна из ключевых особенностей OnePlus Ace 3 – это его мощный аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч. Такая ёмкость гарантирует длительное время автономной работы устройства и позволяет пользователю не беспокоиться о подзарядке. Кроме того, благодаря технологии быстрой зарядки Warp Charge 65, телефон может быть полностью заряжен за минимальное время.

Экран OnePlus Ace 3 признан одним из лучших на рынке за такую цену. Он имеет диагональ 6,7 дюймов и использует технологию OLED, которая обеспечивает высокий контраст, насыщенные цвета и широкую палитру. Разрешение экрана составляет 1,5К (2400x1080), что позволяет получать четкие и чёткие изображения. Более того, OnePlus Ace 3 установил рекорд по яркости экрана среди смартфонов – он может достигать 1500 нит, что превосходит даже такие флагманские устройства как Samsung Galaxy S23 Ultra и Apple iPhone 15 Pro Max.


В OnePlus Ace 3 используется гигантская система охлаждения, которая позволяет сохранить оптимальную температуру устройства даже при нагрузке. Система охлаждения состоит из нескольких компонентов: графитового слоя, теплоотводного модуля и жидкостного охлаждения. Все эти компоненты работают вместе, чтобы распределять тепло по всему устройству и предотвращать перегрев.

OnePlus Ace 3 также обладает функцией сохранения скорости работы в течение 48 месяцев. Данная функция позволяет устройству работать так же быстро и плавно, как и в день покупки. Это достигается за счёт использования высококачественных компонентов и расширенной оптимизации программного обеспечения.

OnePlus Ace 3 также оборудован тремя камерами на задней панели - основной объектив с разрешением 50 Мп, широкоугольный объектив с разрешением 16 Мп и объектив для макросъемки с разрешением 5 Мп. Основная камера оснащена технологией оптической стабилизации изображения, которая помогает получить четкие фотографии даже в условиях низкой освещенности. Широкоугольная камера позволяет снимать панорамные снимки, а макрообъектив позволяет снимать близко фотографии с большой детализацией.

Помимо этого, OnePlus Ace 3 оснащен передней камерой с разрешением 32 Мп, которая расположена в центральной части экрана в форме круга. Камера оснащена алгоритмом Face Unlock, который позволяет разблокировать устройство даже в условиях плохой освещенности.

OnePlus Ace 3 работает на операционной системе Android 13 с фирменной оболочкой OxygenOS 13. Она отличается минималистичным дизайном и обеспечивает интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Кроме того, OnePlus Ace 3 поддерживает различные функции, такие как темный режим, режим чтения и игровое пространство, которые улучшают взаимодействие с пользователем и делают его более удобным в использовании.

Что касается подключения. OnePlus Ace 3 поддерживает сети 5G и имеет двухдиапазонный Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC и GPS. Смартфон также оснащен сканером отпечатков пальцев под дисплеем для безопасной разблокировки.

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Подводя итог, можно сказать, что OnePlus Ace 3 — мощный флагманский смартфон, предлагающий отличную производительность, длительное время автономной работы и качественный дисплей. А цена в $370 делает его одним из самых доступных устройств на рынке.

#oneplus #snapdragon 8 gen 2 #oneplus ace 3
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