Седан Honda Civic 2023 существенно подорожал.

Honda Civic является одним из самых надежных и популярных седанов на российском автомобильном рынке, который ценится за свой комфорт и функциональность, надёжность и хорошие эксплуатационные характеристики. Каждая новая модель автомобиля получает существенные обновления, новые опции и усовершенствованные прежние функции.

Недавно была представлена новинка - Honda Civic 2023, которая привлекла внимание многих автомобильных энтузиастов, однако она также существенно подорожала по сравнению с предыдущими версиями. В данной статье рассмотрим основные изменения и актуальную цену Honda Civic 2023 на российском рынке.

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Honda Civic 2023 представлена в двух вариантах комплектации: Comfort и Elegance. Обе версии имеют одинаковую базовую конструкцию кузова, но Elegance отличается богатым оснащением и более широким набором функций.





Дизайн

Начиная с внешнего вида, Honda Civic 2023 получил незначительные изменения в дизайне, но они придали автомобилю более спортивный и стильный вид. Передняя часть автомобиля имеет новую решётку радиатора с хромированной отделкой, дневные ходовые огни и светодиодные фа. Задняя часть автомобиля также претерпела изменения: новые задние фонари со светодиодной технологией и изменённая форма бампера. Кроме того, автомобиль получил новые 17-дюймовые легкосплавные диски, которые дополняют его спортивный вид.





Салон

В салон автомобиля также были внесены изменения. Центральная консоль получила новый дизайн, а мультимедийная система теперь оснащена 9-дюймовым сенсорным экраном с возможностью использования Apple CarPlay и Android Auto. Сиденья обтянуты новым мягким материалом, а передние кресла имеют электропривод и настраиваемую функцию массажа. Также для уменьшения уровня шума в салоне, улучшили систему шумоподавления.





Безопасность

Honda Civic 2023 отлично прошла краш-тесты и набрала высокие баллы по безопасности. Автомобиль оборудован системой превентивной безопасности Honda Sensing, которая включает следующие функции:

- Адаптивный круиз-контроль.

- Предупреждение о лобовом столкновении.

- Функция торможения при лобовом столкновении.

- Предупреждение о выходе из полосы движения.

- Распознавание дорожных знаков.

Также автомобиль оснащен системой мониторинга "мертвых зон", которая помогает водителю отслеживать близко расположенные объекты во время парковки или маневрирования.

Honda Civic 2023 - седан, который получил незначительные изменения в дизайне, но значительно улучшил своё оснащение и функционал. Его безопасность, комфорт и функциональность остались на прежнем уровне, а новые функции добавили удобства для водителя и пассажиров. Не удивительно, что модель значительно подорожала по сравнению с предыдущими версиями.

Актуальная цена Honda Civic 2023 на российском рынке в комплектации Comfort составляет около 2 миллионов рублей, а версия Elegance стартует от 2,5 миллионов рублей. При этом цена с 1,5-литровым турбомотором мощностью 180 л.с. составит уже от 3,89 млн рублей, а 143-сильный гибрид от 4 млн рублей. Также следует учесть, что эта цена может меняться в зависимости от региональных факторов, таких как налоги и транспортные расходы.

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