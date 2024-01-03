Производитель приставок и программного обеспечения для потокового ТВ не исключает в будущем возможность выхода и на российский рынок.

Roku, известная своим потоковым медиаплеером, который помогает пользователям транслировать контент из Интернета на свои телевизоры, недавно объявила о запуске собственной линейки высококачественных смарт-телевизоров. Это решение было принято в качестве стратегии роста доходов компании, которая столкнулась с падением продаж оборудования и увеличением конкуренции на рынке потокового вещания, сообщает издание Bloomberg.

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Появление собственной марки телевизоров - это новый шаг для Roku, которая ранее была известна только как производитель потоковых медиаплееров и платформы для Smart TV. Новая линейка телевизоров включает четыре модели различных диагоналей от 46 до 75 дюймов, которые работают на операционной системе Roku TV. Операционная система Roku TV предлагает более 500 тысяч фильмов и сериалов от множества поставщиков, таких как Netflix, Hulu, Disney+ и Amazon Prime Video. Помимо этого, она обеспечивает быстрый и легкий доступ к приложениям, каналам и другим функциям через пользовательский интерфейс, который является одним из самых интуитивных и дружеских интерфейсов на рынке.

Новый проект компании был принят с оптимизмом инвесторами и аналитиками, так как он может способствовать росту доходов компании, особенно в свете того, что продажи оборудования Roku снизились на 9% в третьем квартале 2023 года. Согласно исследованию Strategy Analytics, доля рынка Roku в Северной Америке среди потоковых медиаплееров упала с 38% в 2019 году до 31% в 2023 году. Причины этого спада связаны с усилением конкуренции со стороны других игроков на рынке, таких как Amazon Fire TV, Google Chromecast и Apple TV.

Новые телевизоры имеют более тонкий дизайн с плоской задней панелью для установки на стену, улучшенное качество изображения и улучшенный звук для кинематографического звука, говорится в заявлении компании. Roku также заявила, что расширит розничную доступность своих менее дорогих телевизоров, которые уже продаются в некоторых магазинах, таких как Best Buy, и представит новую систему на основе искусственного интеллекта для автоматической регулировки качества изображения.

Новая линейка продуктов появилась в критический момент для компании, которая когда-то сделала себе имя на дешевых потоковых приставках, которые можно было подключать к существующим телевизорам. За последние 12 месяцев акции компании выросли более чем вдвое, а доходы от подразделения устройств Roku начали восстанавливаться. По оценкам аналитиков, продажи оборудования выросли на 16% в 2023 году после падения в последующие годы с максимума в $510,6 миллиона в 2020 году.

Тем не менее, выпуск собственных телевизоров может помочь Roku диверсифицировать свои источники дохода и уменьшить зависимость от продаж оборудования. Компания сможет получать доход не только от продажи самого телевизора, но и от рекламы и подписок, доступных на платформе Roku TV. Кроме того, Roku сможет использовать свои данные о пользовательском поведении для персонализации рекламы и улучшения пользовательского опыта.

Одновременно с этим нельзя не отметить, что Roku сталкивается с несколькими вызовами и рисками в процессе реализации своей новой стратегии. Во-первых, рынок смарт-телевизоров крайне конкурентен и включает в себя таких гигантов, как Samsung, LG и Sony. Для успешного вхождения на этот рынок Roku должен будет предложить нечто уникальное и привлекательное для потребителей. Во-вторых, Roku должна быть готова к тому, что ее партнеры-производители, которые используют ее операционную систему на своих телевизорах, могут воспринять ее новый проект как угрозу их бизнесу и начать искать альтернативные платформы.

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В последние годы компания Roku вышла за пределы своего родного рынка в США и стала значимым игроком в ряде других стран, особенно в Канаде и Мексике, где ее операционная система для смарт-телевизоров получила широкое распространение. В будущем компания рассмотрит возможность выхода и на российский рынок, хотя это может оказаться непростой задачей из-за сложностей в регулировании и конкурентной динамики. Чтобы добиться успеха в таких условиях, компаниям обычно приходится адаптировать свои предложения и маркетинговые стратегии к местным потребностям и предпочтениям.