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Gorovic
LG представила новый дисплейный комплекс для Mercedes-Benz EQS
LG и Mercedes-Benz планируют начать производство нового дисплейного комплекса в 2024 году.

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Компания LG Electronics и Mercedes-Benz продолжают партнерство в среде разработки автомобильного дисплейного комплекса для электрического седана EQS. Новый дисплейный комплекс будет включать в себя три экрана - центральный экран, второй на приборной панели и третий на пассажирской стороне салона.

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Центральный экран будет иметь диагональ 17 дюймов и будет оснащен мультитач-экраном, что позволит водителю и пассажирам управлять различными функциями автомобиля, такими как климат-контроль, медиа-система и навигация. Два боковых экрана будут иметь диагональ 12,3 дюйма и будут установлены на приборной панели и пассажирской стороне салона. Они будут предназначены для отображения информации о состоянии автомобиля, а также для развлечений пассажиров во время поездки.

LG и Mercedes-Benz планируют начать производство нового дисплейного комплекса в 2024 году. Этот комплекс будет основан на новой технологии OLED, которая обеспечит высочайшую чёткость изображения и цветопередачу. Кроме того, он будет поддерживать функциональность голосового управления, что позволит водителям управлять автомобилем без необходимости физического контакта с экранами.


Партнерство между LG и Mercedes-Benz не является чем-то неординарным, учитывая предыдущие успешные отношения между двумя компаниями. В 2021 году LG Electronics уже сотрудничала с Mercedes-Benz над разработкой цифровой приборной панели MBUX Hyperscreen для электрического суперседана EQS. Эта приборная панель включала в себя три экрана и была удостоена нескольких престижных наград за дизайн и инновационность.

Помимо партнерства с Mercedes-Benz, LG Electronics также активно участвует в разработке автомобильной электроники для других производителей транспортных средств. В 2022 году компания объявила о партнерстве с General Motors по разработке автомобильных дисплейных комплексов нового поколения для их электрических автомобилей. Этот комплекс включает в себя экран водителя, центральный экран и пассажирский экран, которые будут работать на базе операционной системы Android Automotive OS.

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Партнерство между LG Electronics и Mercedes-Benz является ещё одним примером растущей тенденции к использованию передовых технологий в автомобильной отрасли. С ростом потребности в электрических автомобилях и самоуправляемых транспортных средствах, разработчики будут всё больше внимания уделять инновациям в области автомобильной электроники. LG и Mercedes-Benz являются лидерами в своих областях, и их партнерство, очевидно, может привести к созданию новых технологий в автомобильной отрасли.

#lg #oled #mercedes-benz eqs
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