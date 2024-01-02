Майкл Коэн предоставил своему адвокату вымышленные судебные дела, сгенерированные Google Bard после того, как он принял чат-бота за «мощную поисковую систему».

Майкл Коэн предоставил своему адвокату вымышленные судебные дела, сгенерированные Google Bard после того, как он принял чат-бота за «мощную поисковую систему».

Майкла Коэна, бывшего адвоката американского политического деятеля Дональда Трампа, обвинили в использовании в своём официальном запросе к суду ложных судебных дел, сгенерированных chat-ботом Google Bard, который Коэн принял за мощную поисковую систему, сообщает The New York Times.

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Судья Джесси Фурман обратила внимание на несколько цитат, которые, по её мнению, являлись вымышленными, и попросила адвоката Коэна, Дэвида Шварца, объяснить их происхождение и предоставить доказательства их подлинности. Впоследствии Коэн признал, что он не проверял цитаты и не знал, что chat-бот может создавать ложные судебные дела. В своем заявлении Коэн также добавил, что он не осознавал, что chat-бот может предоставлять ненадёжную или неверную информацию, и что он использовал его только в качестве поисковой системы, не зная о его истинных функциях.

События, связанные с использованием Коэном chat-бота, вызвали дискуссии о риске использования искусственного интеллекта в юридической практике. Хотя chat-боты могут упростить процесс поиска информации и сэкономить время, они также могут создать путаницу и привести к использованию недействительных или неполных данных. Кроме того, в некоторых случаях chat-боты могут предоставить неверную или вводящую в заблуждение информацию, что может иметь серьезные последствия для юристов и их клиентов.



Несмотря на риск, некоторые юристы начали активно использовать chat-ботов в своей практике, например, для формулирования аргументов и создания судебных заключений. Однако такой подход может привести к нежелательным последствиям, таким как дисциплинарные меры или штрафы, если будет доказано, что юрист знал о неверности цитат и включил их в свой документ.

Ввиду данного прецедента, необходимо, чтобы юристы тщательнее проверяли все источники и использовали chat-боты только в качестве дополнительного инструмента для поиска информации, а не как основного. Кроме того, они должны четко обозначать все цитаты и ссылки, чтобы избежать путаницы и обеспечить полную прозрачность своих действий.

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Использование chat-ботов и искусственного интеллекта в юридической практике может быть полезным и эффективным, но требует бережного отношения и тщательного контроля со стороны юристов. Необходимо постоянно следить за развитием технологий и учитывать риски, связанные с использованием chat-ботов, чтобы избежать негативных последствий и обеспечить надёжность и достоверность своей работы. Ведь суд, это не детский сад, где можно попросить прощения за нечаянный проступок и тебя обязательно простят.