Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Курьез: Бывший адвокат Трампа сослался на фейковые судебные дела, придуманные ИИ
Майкл Коэн предоставил своему адвокату вымышленные судебные дела, сгенерированные Google Bard после того, как он принял чат-бота за «мощную поисковую систему».

реклама

Майкл Коэн предоставил своему адвокату вымышленные судебные дела, сгенерированные Google Bard после того, как он принял чат-бота за «мощную поисковую систему».

Майкла Коэна, бывшего адвоката американского политического деятеля Дональда Трампа, обвинили в использовании в своём официальном запросе к суду ложных судебных дел, сгенерированных chat-ботом Google Bard, который Коэн принял за мощную поисковую систему, сообщает The New York Times. 

реклама


Судья Джесси Фурман обратила внимание на несколько цитат, которые, по её мнению, являлись вымышленными, и попросила адвоката Коэна, Дэвида Шварца, объяснить их происхождение и предоставить доказательства их подлинности. Впоследствии Коэн признал, что он не проверял цитаты и не знал, что chat-бот может создавать ложные судебные дела. В своем заявлении Коэн также добавил, что он не осознавал, что chat-бот может предоставлять ненадёжную или неверную информацию, и что он использовал его только в качестве поисковой системы, не зная о его истинных функциях.

События, связанные с использованием Коэном chat-бота, вызвали дискуссии о риске использования искусственного интеллекта в юридической практике. Хотя chat-боты могут упростить процесс поиска информации и сэкономить время, они также могут создать путаницу и привести к использованию недействительных или неполных данных. Кроме того, в некоторых случаях chat-боты могут предоставить неверную или вводящую в заблуждение информацию, что может иметь серьезные последствия для юристов и их клиентов.


Несмотря на риск, некоторые юристы начали активно использовать chat-ботов в своей практике, например, для формулирования аргументов и создания судебных заключений. Однако такой подход может привести к нежелательным последствиям, таким как дисциплинарные меры или штрафы, если будет доказано, что юрист знал о неверности цитат и включил их в свой документ. 

Ввиду данного прецедента, необходимо, чтобы юристы тщательнее проверяли все источники и использовали chat-боты только в качестве дополнительного инструмента для поиска информации, а не как основного. Кроме того, они должны четко обозначать все цитаты и ссылки, чтобы избежать путаницы и обеспечить полную прозрачность своих действий.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Использование chat-ботов и искусственного интеллекта в юридической практике может быть полезным и эффективным, но требует бережного отношения и тщательного контроля со стороны юристов. Необходимо постоянно следить за развитием технологий и учитывать риски, связанные с использованием chat-ботов, чтобы избежать негативных последствий и обеспечить надёжность и достоверность своей работы. Ведь суд, это не детский сад, где можно попросить прощения за нечаянный проступок и тебя обязательно простят.

#трамп #искуственный интеллект
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

New York Times: Бывший адвокат Трампа представил суду сгенерированные ИИ цитаты
Трампу запретили участвовать в очередных выборах в штате
МИД Украины: С Трампом можно работать, он первый, кто продал нам оружие
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
13
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
16
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
2
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
2
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
5
Одну из самых больших в мире плотин построят при помощи 3D-принтера
+
ИИ создал инновационный антибиотик впервые за более чем 60 лет
1
Вышло демо Road to Vostok – шутера, название и действие которого предполагает нападение на Россию
4
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
12
Платформа Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт по используемому пользователями железа
3
Официальный представитель ВСУ заявил, что речь о появлении на Украине F-16 больше не идет
2
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
9
GitHub запускает чат-Copilot для всех разработчиков кода
+
Xiaomi выпустила 100-ваттную автомобильную зарядку
6
"ВО": Ракета ВКС РФ в Киеве поразила бункер с генералом в должности заместителя Залужного
2
Согласно утечкам, видеоядро Ryzen 8600G обходит в тестах видеоадаптер Nvidia GeForce GTX 1060
4
Китай запустил крупный завод с уникальной технологией производства этанола
5
Китай возглавит развитие полупроводниковой промышленности, построив 18 новых заводов в 2024 году
2
Новые снимки минивэна Jikrypton доказывают наличие передних и задних боковых раздвижных дверей
+

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
35
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
6
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
29
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
21
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
37
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
2
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
+
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

Weismar
16:18
Ещё как тянет FHD 3050 https://youtu.be/p3rGTV5K-QU . Киберпанк на впечатляющих настройках в почти 60 фпс без DLSS, с DLSS будет железно 60, с DLSS можно с ультра лучами играть в 40-50 фпс. наслушал...
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
Truth Sееker
16:15
Раши́зм (руси́зм, росси́йский фаши́зм, англ. rashism, ruscism) — термин, применяемый рядом исследователей, политиков и журналистов для описания идеологии, социальных практик и политического режима пос...
Созданы «наноботы», которые способны перемещаться по сосудам
Шарманщик
16:14
А как они их могут посадить, если нацизм и фашизм - это национальная идея и государственный строй Украины. У Трусекёра звание Манн СС. У Зеленскогого Рейхсфюрер СС.
Созданы «наноботы», которые способны перемещаться по сосудам
Truth Sееker
16:13
Так откуда ты знаешь, что никого не поймали? Я вот не интересовался, поэтому хз, но от тебя пруфов я не увидел. Ну и почему обязаны сразу ловить, для этого время нужно. И опять же, этот случай ни о чё...
Созданы «наноботы», которые способны перемещаться по сосудам
Александр Сечков
16:12
Стандартный способ с мегамаркета кеш вывести. У проверенных продаванов можно брать.
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
Weismar
16:11
Я бы туда новую 4060 с Авито поставил, и 12400 с Озона или Авито же, можно б/у, проц, пофиг вообще, и норм, 12400 очень надолго хватит
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
Денис Назаров
16:10
Охх... Прям нет слов... Теперь нас роботы травить будут. Природа уже создала идеальный антибиотик, называется прополис. И золотистый стаффилокок против него не может ничего сделать. А против статичной...
ИИ создал инновационный антибиотик впервые за более чем 60 лет
Truth Sееker
16:10
Петух как раз ты, ибо кроме пустого кукареканья, толку от твоей хрюкатни 0 :D
Созданы «наноботы», которые способны перемещаться по сосудам
Robertas Balt
16:10
В России за такие деньги даже фундамент не сделали.
В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
nazarovoru
16:09
Ключевое слово.Британские ученые? Автор где ссылка на первоисточник? Это РенТв? Так Баженов давно это умеет. С помошью только фонарика он через А.. Эм... Технологическое отверстие определяет степень п...
Создано устройство, которое сразу же распознаёт черепно-мозговую травму
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем