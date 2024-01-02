Microsoft собирается расширить свой ассортимент аксессуаров для Xbox новыми контроллерами, похожими на Joy-Con от Nintendo Switch

Microsoft, производитель игровых консолей и компьютерного программного обеспечения, может расширить свой ассортимент аксессуаров для игровых приставок Xbox новыми контроллерами, похожими на Joy-Con от Nintendo Switch.

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По сообщениям источников, корпорация Microsoft разрабатывает два новых контроллера для своей игровой приставки Xbox Series X/S, которые можно будет отсоединять от основного блока и использовать независимо друг от друга. Каждый из них будет иметь собственную батарейку и кнопки, а также поддерживать функцию вибраций, что позволит создавать тактильные ощущения при игре.

Эти новые контроллеры будут поддерживать функционал беспроводной связи посредством технологии Bluetooth, что позволит использовать их не только с консолью Xbox, но и с другими устройствами, такими как ноутбуки, планшеты и смартфоны под управлением Windows, Android и iOS. Кроме того, они будут совместимы с играми, требования которых не превышают мощность текущего поколения консолей Xbox.

Инсайдеры утверждают, что эти контроллеры будут иметь более компактный размер по сравнению с традиционными контроллерами Xbox и будут оптимизированы для использования в портативном режиме, как у Nintendo Switch. Их дизайн будет более эргономичным, что позволит обеспечить комфортное использование без перерывов даже длительное время.

Однако, несмотря на преимущества, эти контроллеры могут столкнуться с конкуренцией со стороны других производителей, таких как Logitech и Razer, которые также предлагают беспроводные геймпады с поддержкой различных платформ. Кроме того, компания Nintendo может подать в суд на Microsoft за нарушение патентных прав, поскольку джойкон Nintendo Switch является уникальной разработкой и защищен авторским правом.

На данный момент Microsoft не подтвердила и не опровергла слухи о разработке Switch-подобных контроллеров для Xbox. Однако, учитывая растущую популярность гибридных игровых систем и мобильных устройств, не исключено, что корпорация решит расширить свой ассортимент аксессуаров для Xbox в ближайшем будущем.

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В целом, появление новых Switch-подобных контроллеров для Xbox может положительно повлиять на рынок игровых приставок и расширить возможности игроков. Более компактный и мобильный дизайн контроллеров позволит использовать их в различных ситуациях, а функция беспроводной связи обеспечит совместимость с другими устройствами. Если Microsoft сможет преодолеть конкуренцию и защитить свои патентные права, то новые контроллеры могут стать важным шагом в развитии игровой индустрии и установлении новых стандартов в области геймпада.