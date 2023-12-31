Игра доступна для бесплатного скачивания и сохранения в библиотеке Epic Games Store 31 декабря

Epic Games Store продолжает предлагать бесплатные игры, и последней доступной игрой стала Saints Row 2022. Эта игра была разработана студией Volition и опубликована Deep Silver. Бесплатная загрузка доступна 31 декабря 2023 года, игроки могут сохранить копию в библиотеке навсегда.

Saints Row 2022 - игра в стиле приключенческого боевика, которая предлагает увлекательнейший геймплей. События происходят в мире преступности, где игрок должен бороться за власть и контроль над городом. Можно создать собственного персонажа и настроить его, выбрав одежду, татуировки и прикрутить другие детали.

реклама



В игре доступно много заданий и миссий, с помощью которых геймер сможет улучшать свой уровень, а также получать доступ к новым способностям и оружию. Также присутствует множество дополнительных заданий и секретов, которые можно найти, исследуя город.

Одной из ключевых особенностей игры является система персонализации транспортных средств. Игрок может настроить свои автомобили, мотоциклы, лодки и вертолёты, изменяя их внешний вид и устанавливая различные модификации. Это позволяет создать оригинальные транспортные средства, которые хорошо подойдут для передвижения по городу, участия в гонках и других мероприятиях.

Epic Games Store регулярно предлагает free игры, и ранее были доступны такие хиты, как Grand Theft Auto V, Civilization VI и Borderlands 3. Отметим, что Saints Row 2022 стала последней бесплатной игрой в этом году, и похоже она привлечёт немало новых игроков, которые смогут оценить её увлекательный игровой процесс и захватывающие задания.

Чтобы загрузить бесплатную копию Saints Row 2022, необходимо посетить страницу игры в магазине Epic Games и нажав кнопку "Get", добавить игру в свою библиотеку. После чего можно загрузить и установить игру в любое время, даже после окончания периода бесплатной загрузки.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В целом, Saints Row 2022 - это отличная игра, которую стоит попробовать, особенно если учесть, что время бесплатного скачивания уменьшается с каждой минутой. Увлекательный геймплей, открытый мир и громадные возможности для кастомизации - это ли не мечта геймеров всех возрастов и уровней мастерства!