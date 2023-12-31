Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Saints Row 2022 стала последней бесплатной игрой в Epic Games Store в этом году
Игра доступна для бесплатного скачивания и сохранения в библиотеке Epic Games Store 31 декабря

реклама

Epic Games Store продолжает предлагать бесплатные игры, и последней доступной игрой стала Saints Row 2022. Эта игра была разработана студией Volition и опубликована Deep Silver. Бесплатная загрузка доступна 31 декабря 2023 года, игроки могут сохранить копию в библиотеке навсегда.

Saints Row 2022 - игра в стиле приключенческого боевика, которая предлагает увлекательнейший геймплей. События происходят в мире преступности, где игрок должен бороться за власть и контроль над городом. Можно создать собственного персонажа и настроить его, выбрав одежду, татуировки и прикрутить другие детали.

реклама


В игре доступно много заданий и миссий, с помощью которых геймер сможет улучшать свой уровень, а также получать доступ к новым способностям и оружию. Также присутствует множество дополнительных заданий и секретов, которые можно найти, исследуя город.

Одной из ключевых особенностей игры является система персонализации транспортных средств. Игрок может настроить свои автомобили, мотоциклы, лодки и вертолёты, изменяя их внешний вид и устанавливая различные модификации. Это позволяет создать оригинальные транспортные средства, которые хорошо подойдут для передвижения по городу, участия в гонках и других мероприятиях.

Epic Games Store регулярно предлагает free игры, и ранее были доступны такие хиты, как Grand Theft Auto V, Civilization VI и Borderlands 3. Отметим, что Saints Row 2022 стала последней бесплатной игрой в этом году, и похоже она привлечёт немало новых игроков, которые смогут оценить её увлекательный игровой процесс и захватывающие задания.

Чтобы загрузить бесплатную копию Saints Row 2022, необходимо посетить страницу игры в магазине Epic Games и нажав кнопку "Get", добавить игру в свою библиотеку. После чего можно загрузить и установить игру в любое время, даже после окончания периода бесплатной загрузки.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В целом, Saints Row 2022 - это отличная игра, которую стоит попробовать, особенно если учесть, что время бесплатного скачивания уменьшается с каждой минутой. Увлекательный геймплей, открытый мир и громадные возможности для кастомизации - это ли не мечта геймеров всех возрастов и уровней мастерства!

#epic games #epic games store #saints row #saints row 2022
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Фанаты в восторге: Fortnite вновь предлагает скин Элевен из "Странных дел
Marvels Guardians of the Galaxy могут раздать бесплатно в канун Нового года
Бесплатная раздача игры Escape Academy в EGS завершится сегодня вечером
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
37
Razr+ может получить обновление чипа, новый дизайн и возможности искусственного интеллекта
+
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
13
В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
7
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
5
TSMC откроет самое современное предприятие по производству полупроводников в Японии
+
Марсоход НАСА Curiosity снял этот удивительный таймлапс марсианского дня
3
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
11
Агентура РФ из Харькова подтвердила эффективность сегодняшнего ракетного воздействия на ГУР и СБУ
1
Энтузиаст проверил, может ли ИИ качественно обходить защиту от ботов
1
В преддверии Нового года Amazon значительно снизила цену на iPhone 15
4
Apple проиграла суд Masimo и должна выплатить не только иск, но и $100 млн за услуги адвокатов
2
В ночь с 31 на 1 ВКС России вновь ударили по военному аэродрому в Староконстантинове
+
ВСУ под Купянском лишились очередного Leopard 2
+
Облегченная ОС Windows 11 для Arm64 становится более компактной
5
Der8auer назвал разъем 12VHPWR "мусором", значительно уступающим традиционным 8-пиновым коннекторам
17
Figaro: Путин ждёт от США величайший подарок в 2024 году и никуда не спешит, уверенный в своих силах
9
Процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5 и Zen 6 будут поддерживать существующие материнские платы B650/X670
11
Intel Core 1-го поколения Ultra Meteor Lake превосходит процессоры AMD Ryzen 7000
14
Meizu выпустит свой первый складной смартфон в первой половине 2024 года
+

Популярные статьи

2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
12
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
14
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
26
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
6
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
4

Сейчас обсуждают

Apsheronsky tchai
15:11
Провалилась как контрнахрюк?
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Truth Sееker
15:10
Россия провалилась в Авдеевке. Путин опозорился с новой ложью про Украину. Плохие итоги 2023 для РФ
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Apsheronsky tchai
15:10
Как дела, ППО працуе? Уси рокети сбиты, патерь нет? https://colonelcassad.livejournal.com/video/album/275/?mode=view&id=245174#rprecord=eyJpZCI6MjMwMzk0NSwicmVjb3JkSWQiOiJyZWNvcmQ6OmY0YjkxOTI3LWE2Y2Et...
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Truth Sееker
15:09
Вот именно, почему то ватные кремлеботы только с диванов громогласные заявления делают, но в военкоматы не спешат ЗЫ. А Авдеевку рос. пропаганда обещала до конца 23 года взять, все по плану вообщем
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Апшеронский скакел
15:09
У тебя путинизм головного мозга
Марсоход НАСА Perseverance исследует древнюю реку на Марсе
Truth Sееker
15:07
Школота детектед
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
El Grechko
15:04
играть в 4к на лоу без апскейлов может только полный дегенерат. Впрочем, текущую серию амд именно такие и покупают.
Комбинированная атака в ночь на 2.01 началась с Гераней, продолжилась Х-59 и завершилась «Кинжалами»
Apsheronsky tchai
15:02
Новости по тебе есть.
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Апшеронский скакел
15:02
У 4090 неоправданно завышена цена, и допилят дрова на 7900 хтх, подтянут фпс
Комбинированная атака в ночь на 2.01 началась с Гераней, продолжилась Х-59 и завершилась «Кинжалами»
dail0r
15:01
Ядро замечательно и не испытывает мотивации 😁
Облегченная ОС Windows 11 для Arm64 становится более компактной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем