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Gorovic
Samsung добавит в Galaxy S24 Ultra запись видео 4K при 120 кадрах в секунду
Доступность опции 4K 120FPS для Galaxy S24 Ultra открывает множество возможностей для создателей контента, поскольку позволяет пользователям записывать замедленные видеоролики

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Согласно слухам, Samsung может добавить запись видео 4K при 120 кадрах в секунду в свой флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra. Эта возможность может стать реальностью благодаря улучшенному оборудованию и обновленному программному обеспечению.

По сообщениям, Samsung работает над улучшением камеры своих флагманских смартфонов с целью предоставить пользователям более высококачественную запись видео. Запись видео 4K при 120 кадрах в секунду уже доступна на некоторых смартфонах, таких как iPhone 13 Pro и Sony Xperia 1 III, но Samsung пока не предлагает эту возможность ни на одном из своих устройств.

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Запись видео 4K при 120 кадрах в секунду позволит пользователям создавать более плавные и детальные видеоролики. Эта функция также может быть полезна для замедленных съемок и других спецэффектов.

Однако добавление этой функции может повлечь за собой увеличение стоимости устройства, поскольку требует более мощного оборудования и более продвинутого программного обеспечения. Кроме того, запись видео 4K при 120 кадрах в секунду требует много места на жестком диске, поэтому Samsung может увеличить объем памяти в Galaxy S24 Ultra.

Предположительно, Galaxy S24 Ultra будет оснащен новым Exynos 2400 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который будет способен обрабатывать запись видео 4K при 120 кадрах в секунду. Samsung также может улучшить свою многокамерную систему, добавив новые объективы и датчики, которые позволят записывать видеоролики в более детальном разрешении.

Окончательное решение Samsung по записи видео 4K при 120 кадрах в секунду на Galaxy S24 Ultra еще не принято, и компания может изменить свои планы в последнюю минуту. Однако, если Samsung решит добавить эту функцию, она может стать одной из основных фишек устройства и помочь отличить его от конкурентов.

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В целом, добавление записи видео 4K при 120 кадрах в секунду в Galaxy S24 Ultra может стать значительным улучшением для тех, кто любит снимать видео на своем смартфоне. Эта функция может привлечь больше покупателей и укрепить позиции Samsung на рынке флагманских смартфонов.

#samsung #galaxy s24 ultra
Источник: twitter.com
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