Доступность опции 4K 120FPS для Galaxy S24 Ultra открывает множество возможностей для создателей контента, поскольку позволяет пользователям записывать замедленные видеоролики

Согласно слухам, Samsung может добавить запись видео 4K при 120 кадрах в секунду в свой флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra. Эта возможность может стать реальностью благодаря улучшенному оборудованию и обновленному программному обеспечению.

По сообщениям, Samsung работает над улучшением камеры своих флагманских смартфонов с целью предоставить пользователям более высококачественную запись видео. Запись видео 4K при 120 кадрах в секунду уже доступна на некоторых смартфонах, таких как iPhone 13 Pro и Sony Xperia 1 III, но Samsung пока не предлагает эту возможность ни на одном из своих устройств.





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Запись видео 4K при 120 кадрах в секунду позволит пользователям создавать более плавные и детальные видеоролики. Эта функция также может быть полезна для замедленных съемок и других спецэффектов.

Однако добавление этой функции может повлечь за собой увеличение стоимости устройства, поскольку требует более мощного оборудования и более продвинутого программного обеспечения. Кроме того, запись видео 4K при 120 кадрах в секунду требует много места на жестком диске, поэтому Samsung может увеличить объем памяти в Galaxy S24 Ultra.

Предположительно, Galaxy S24 Ultra будет оснащен новым Exynos 2400 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который будет способен обрабатывать запись видео 4K при 120 кадрах в секунду. Samsung также может улучшить свою многокамерную систему, добавив новые объективы и датчики, которые позволят записывать видеоролики в более детальном разрешении.

Окончательное решение Samsung по записи видео 4K при 120 кадрах в секунду на Galaxy S24 Ultra еще не принято, и компания может изменить свои планы в последнюю минуту. Однако, если Samsung решит добавить эту функцию, она может стать одной из основных фишек устройства и помочь отличить его от конкурентов.

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В целом, добавление записи видео 4K при 120 кадрах в секунду в Galaxy S24 Ultra может стать значительным улучшением для тех, кто любит снимать видео на своем смартфоне. Эта функция может привлечь больше покупателей и укрепить позиции Samsung на рынке флагманских смартфонов.