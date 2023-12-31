Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Моддер выпустил патч Reflections return для исправления трассировки лучей в Cyberpunk 2077
Патч Reflections return позволяет игре генерировать более реалистичные лучи света.

реклама

Поклонники игры Cyberpunk 2077 получили в последний день 2023 года хорошую новость о выпуске патча, корректирующего трассировку лучей. Ранее разработчики игры CD Projekt Red обещали внедрить эту функцию, но так и не сделали этого в официальных релизах. Теперь эта функция доступна для игроков благодаря усилиям моддеров.

реклама


Мод-патч Reflections return позволяет игре генерировать более реалистичные лучи света и тени, которые отражаются от окружающих объектов, что значительно улучшает визуальную составляющую игры. Как показано в скриншотах, теперь в Cyberpunk 2077 появились более реалистичные эффекты освещения и теней, создающие от игры лучшее впечатление, сообщает ixbt. Скачать патч можно по ссылке.

Другой моддер под ником DubStepZz продемонстрировал полный фотореализм в реальном режиме времени благодаря использованию трассировки лучей и других эффектов. Как видно на видео, трассировка лучей позволяет правильно отражать свет на гладких поверхностях, создавать реалистичные тени и улучшать общий визуальный стиль игры. 


В целом, использование трассировки лучей в играх может стать новой вехой в области графики, позволяя создавать более реалистичные и живые визуальные эффекты. Ожидается, что в ближайшем будущем эта технология станет более доступной в мири игр и станет частью игрового процесса по умолчанию.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#cyberpunk 2077 #reflections return
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

NVIDIA выпустила эксклюзивную видеокарту GeForce RTX 4080 Cyberpunk 2077 Edition
Модеры включили FSR 3 на RTX 3080, что увеличило производительность в Cyberpunk 2077 в три раза
Мод сообщества привносит генерацию кадров FSR 3 в Cyberpunk 2077
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
33
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
7
Razr+ может получить обновление чипа, новый дизайн и возможности искусственного интеллекта
+
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
14
Авария с участием Tesla Cybertruck показала прочность кузова из нержавеющей стали
3
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
5
TSMC откроет самое современное предприятие по производству полупроводников в Японии
+
Марсоход НАСА Curiosity снял этот удивительный таймлапс марсианского дня
2
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
11
Агентура РФ из Харькова подтвердила эффективность сегодняшнего ракетного воздействия на ГУР и СБУ
1
В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
4
В преддверии Нового года Amazon значительно снизила цену на iPhone 15
3
В ночь с 31 на 1 ВКС России вновь ударили по военному аэродрому в Староконстантинове
+
Облегченная ОС Windows 11 для Arm64 становится более компактной
4
Самые громкие провалы 2023 года в технологиях по версии технологического института из Массачусетса
1
ВСУ под Купянском лишились очередного Leopard 2
+
Процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5 и Zen 6 будут поддерживать существующие материнские платы B650/X670
11
Figaro: Путин ждёт от США величайший подарок в 2024 году и никуда не спешит, уверенный в своих силах
9
Der8auer назвал разъем 12VHPWR "мусором", значительно уступающим традиционным 8-пиновым коннекторам
16
Украина хочет закупить новую модификацию гаубицы "Цезарь" с искусственным интеллектом
5

Популярные статьи

2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
10
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
14
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
6
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
10

Сейчас обсуждают

MrSaT
09:08
Потому что весь мир управляется одной кучкой психов, разве это не видно ?
Россия намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 году
Алма Рысжанова (Рахимжанова)
09:07
Хохлы проиграют, войдут в состав, но затаят злобу и через поколений несколько, займут посты должностя ... и вот потом это и будет настоящий кинжал
ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
Egor
09:03
У E85 энергоплотность меньше, чем у бензина. Откуда взяться большей мощности двигателя на этом топливе?
Представлен гиперкар Koenigsegg Jesko Attack, сделанный из золота 24-го карата и углеродного волокна
Апшеронский скакел
08:46
Больные люди...
Зеленский заявил о важности «изолирования» Крыма от России в 2024 году
Obscury
08:41
Менял 3080Ti на 4090. Двукратного роста не заметил, но буст все равно хороший. В 5090 не верю пока, будет проходняк на +30-40%.
Стали известны характеристики GeForce RTX 5090 — она будет вдвое быстрее GeForce RTX 4090
Grotlon
08:32
С десктопами понятно, а вот в ноутбуках энергоэффективность очень важна. И тут Meteor Lake не опрадал ожиданий.
Intel Core 1-го поколения Ultra Meteor Lake превосходит процессоры AMD Ryzen 7000
Grotlon
08:26
«Электронные ядра»... А они бывают не электронные?
Intel Core 1-го поколения Ultra Meteor Lake превосходит процессоры AMD Ryzen 7000
Obscury
08:17
Госпадя, какой списочек))) какой мы можем спрос с Норвегии сделать? Газ перекрыть?))) ну жалко эти высеры выглядят. Первые побежим дружить же.
Норвегия разрешила прямую продажу вооружений Украине
Grotlon
08:13
Не совсем понятно, почему Россия вообще должна боятся потепления климата. А все эти соглашения всегда будут выгодны только Западу. Нельзя играть с шулером по его правилам.
Россия намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 году
century84
08:09
Пущай бабок с банками огурцов выпускают.
Уже третьи сутки продолжается массированная атака "Гераней" на военные объекты Киева
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем