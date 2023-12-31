Патч Reflections return позволяет игре генерировать более реалистичные лучи света.

Поклонники игры Cyberpunk 2077 получили в последний день 2023 года хорошую новость о выпуске патча, корректирующего трассировку лучей. Ранее разработчики игры CD Projekt Red обещали внедрить эту функцию, но так и не сделали этого в официальных релизах. Теперь эта функция доступна для игроков благодаря усилиям моддеров.

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Мод-патч Reflections return позволяет игре генерировать более реалистичные лучи света и тени, которые отражаются от окружающих объектов, что значительно улучшает визуальную составляющую игры. Как показано в скриншотах, теперь в Cyberpunk 2077 появились более реалистичные эффекты освещения и теней, создающие от игры лучшее впечатление, сообщает ixbt. Скачать патч можно по ссылке.

Другой моддер под ником DubStepZz продемонстрировал полный фотореализм в реальном режиме времени благодаря использованию трассировки лучей и других эффектов. Как видно на видео, трассировка лучей позволяет правильно отражать свет на гладких поверхностях, создавать реалистичные тени и улучшать общий визуальный стиль игры.







В целом, использование трассировки лучей в играх может стать новой вехой в области графики, позволяя создавать более реалистичные и живые визуальные эффекты. Ожидается, что в ближайшем будущем эта технология станет более доступной в мири игр и станет частью игрового процесса по умолчанию.

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