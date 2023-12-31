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Marvels Guardians of the Galaxy, приключенческий экшен от Eidos Montreal и Square Enix, может стать доступным для бесплатной загрузки в Epic Games Store 31 декабря 2023 года, сообщает Kanobu.
Напомним, Marvels Guardians of the Galaxy – это однопользовательская игра в жанре экшн-приключения, основанная на комиксах Marvel o команде супергероев, известной как Галактические стражи. Игрок берет под контроль Star-Lord (Питер Квилл) и вместе со своей командой, состоящей из Гаморы, Дракса, Рocket Raccoon и Groot, путешествует по галактике, сражаясь с врагами и решая головоломки.
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Игра была положительно встречена как критиками, так и игроками за свой увлекательный геймплей, уникальный художественный стиль и захватывающий сюжет.
Известно, что Epic Games Store периодически предлагает пользователям бесплатные игры, и Marvels Guardians of the Galaxy может стать одной из них в конце декабря 2023 года. Однако эта возможность будет доступна только один день – 31 декабря 2023 года, так что важно не упустить шанс заполучить эту замечательную игру бесплатно!
Чтобы загрузить Marvels Guardians of the Galaxy бесплатно, вам необходимо:
1. Открыть официальный сайт Epic Games Store.
2. Войти в свою учетную запись или создать ее.
3. Нажать на кнопку "Оформить" на странице Marvels Guardians of the Galaxy.
После оформления заказа, игра автоматически будет добавлена в вашу цифровую библиотеку, из которой вы затем сможете ее скачать в любое время и играть когда захотите.