31 декабря геймеры смогут получить игру в Epic Games Store бесплатно.

Marvels Guardians of the Galaxy, приключенческий экшен от Eidos Montreal и Square Enix, может стать доступным для бесплатной загрузки в Epic Games Store 31 декабря 2023 года, сообщает Kanobu.

Напомним, Marvels Guardians of the Galaxy – это однопользовательская игра в жанре экшн-приключения, основанная на комиксах Marvel o команде супергероев, известной как Галактические стражи. Игрок берет под контроль Star-Lord (Питер Квилл) и вместе со своей командой, состоящей из Гаморы, Дракса, Рocket Raccoon и Groot, путешествует по галактике, сражаясь с врагами и решая головоломки.

реклама



Игра была положительно встречена как критиками, так и игроками за свой увлекательный геймплей, уникальный художественный стиль и захватывающий сюжет.

Известно, что Epic Games Store периодически предлагает пользователям бесплатные игры, и Marvels Guardians of the Galaxy может стать одной из них в конце декабря 2023 года. Однако эта возможность будет доступна только один день – 31 декабря 2023 года, так что важно не упустить шанс заполучить эту замечательную игру бесплатно!

Чтобы загрузить Marvels Guardians of the Galaxy бесплатно, вам необходимо:

1. Открыть официальный сайт Epic Games Store.

2. Войти в свою учетную запись или создать ее.

3. Нажать на кнопку "Оформить" на странице Marvels Guardians of the Galaxy.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

После оформления заказа, игра автоматически будет добавлена в вашу цифровую библиотеку, из которой вы затем сможете ее скачать в любое время и играть когда захотите.