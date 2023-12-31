По результатам бенчмарка GeekBench, производительность i5−14450HX соответствует производительности настольного Core i5−13 400.

Intel, один из крупнейших производителей микропроцессоров в мире, продолжает укреплять позиции на рынке, представляя мощные процессоры. Один из последних - Intel Core i5-14450HX из линейки мобильных процессоров Intel, который был протестирован в benchmark-тестах и показал очень неплохие результаты.

Intel Core i5-14450HX был протестирован в популярных benchmark-тестах, таких как Cinebench R23, PassMark и Geekbench 5. В каждом из тестов процессор продемонстрировал высокую производительность и превосходные результаты.

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В тесте Cinebench R23 Intel Core i5-14450HX получил оценку 1587 баллов в однопоточной обработке и 8637 баллов в многопоточной обработке, что демонстрирует его способность эффективно справляться не только с простыми задачами, но и сложными.

Тест PassMark показал, что Intel Core i5-14450HX имеет значительную оценку производительности в 14 367 баллов, занимая таким образом высокие позиции среди конкурентов на рынке мобильных процессоров. Аналогичным образом, тестирование Geekbench 5 дало впечатляющие результаты в одноядерном и многоядерном режимах — 1415 и 5342 соответственно, что подчеркивает высокую общую производительность процессора.





Характеристики Intel Core i5-14450HX

Intel Core i5-14450HX – 14-нанометровый процессор с ядрами и 8-ю потоками, поддерживающими Hyper-Threading. Он имеет частоту 3,0 ГГц в приведенной схеме, которая может достигать 4,5 ГГц в режиме Turbo Boost. Также процессор оснащен 12 МБ Intel Smart Cache, который обеспечивает эффективную обработку и ускоренный доступ к данным.

Что касается графики, то - это встроенная графика Intel UHD Graphics 770, которая поддерживает DirectX 12, OpenGL 4.6 и Vulkan 1.3, обеспечивающая производительность для игр и других ресурсоемких задач на очень хорошем уровне.

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Продолжая укреплять свою позицию на рынке мобильных процессоров, Intel обеспечивает мощные и эффективные решения. Intel Core i5-14450HX – один из последних добавленных в семейство мобильных процессоров Intel, который продемонстрировал достойные результаты в популярных бенчмарк-тестах, продемонстрировав свои возможности как лидера среди конкурентных мобильных процессоров. Благодаря надежному набору функций и исключительной производительности процессор Intel Core i5-14450HX способен обеспечить выдающиеся вычислительные возможности как для ресурсоемких приложений, так и для повседневного использования.