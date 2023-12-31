Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Intel Core i5-14450HX показал неплохие результаты в Benchmark-тестах
По результатам бенчмарка GeekBench, производительность i5−14450HX соответствует производительности настольного Core i5−13 400.

реклама

Intel, один из крупнейших производителей микропроцессоров в мире, продолжает укреплять позиции на рынке, представляя мощные процессоры. Один из последних - Intel Core i5-14450HX  из линейки мобильных процессоров Intel, который был протестирован в benchmark-тестах и показал очень неплохие результаты.

Intel Core i5-14450HX был протестирован в популярных benchmark-тестах, таких как Cinebench R23, PassMark и Geekbench 5. В каждом из тестов процессор продемонстрировал высокую производительность и превосходные результаты.

реклама


В тесте Cinebench R23 Intel Core i5-14450HX получил оценку 1587 баллов в однопоточной обработке и 8637 баллов в многопоточной обработке, что демонстрирует его способность эффективно справляться не только с простыми задачами, но и сложными.

Тест PassMark показал, что Intel Core i5-14450HX имеет значительную оценку производительности в 14 367 баллов, занимая таким образом высокие позиции среди конкурентов на рынке мобильных процессоров. Аналогичным образом, тестирование Geekbench 5 дало впечатляющие результаты в одноядерном и многоядерном режимах — 1415 и 5342 соответственно, что подчеркивает высокую общую производительность процессора.

Характеристики Intel Core i5-14450HX

Intel Core i5-14450HX – 14-нанометровый процессор с ядрами и 8-ю потоками, поддерживающими Hyper-Threading. Он имеет частоту 3,0 ГГц в приведенной схеме, которая может достигать 4,5 ГГц в режиме Turbo Boost. Также процессор оснащен 12 МБ Intel Smart Cache, который обеспечивает эффективную обработку и ускоренный доступ к данным.

Что касается графики, то - это  встроенная графика Intel UHD Graphics 770, которая поддерживает DirectX 12, OpenGL 4.6 и Vulkan 1.3, обеспечивающая производительность для игр и других ресурсоемких задач на очень хорошем уровне.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Продолжая укреплять свою позицию на рынке мобильных процессоров, Intel обеспечивает мощные и эффективные решения. Intel Core i5-14450HX – один из последних добавленных в семейство мобильных процессоров Intel, который продемонстрировал достойные результаты в популярных бенчмарк-тестах, продемонстрировав свои возможности как лидера среди конкурентных мобильных процессоров. Благодаря надежному набору функций и исключительной производительности процессор Intel Core i5-14450HX способен обеспечить выдающиеся вычислительные возможности как для ресурсоемких приложений, так и для повседневного использования.

#intel #intel core i5 #core i5-14450hx
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel Core 1-го поколения Ultra Meteor Lake превосходит процессоры AMD Ryzen 7000
Пиковая частота Intel Core i5-14450HX повысится на 200 МГц относительно 13450HX
WSTS: В 2024-м году мировой рынок полупроводников вырастет до рекордного объема
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
30
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
7
Razr+ может получить обновление чипа, новый дизайн и возможности искусственного интеллекта
+
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
14
Авария с участием Tesla Cybertruck показала прочность кузова из нержавеющей стали
2
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
5
TSMC откроет самое современное предприятие по производству полупроводников в Японии
+
Марсоход НАСА Curiosity снял этот удивительный таймлапс марсианского дня
2
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
11
Агентура РФ из Харькова подтвердила эффективность сегодняшнего ракетного воздействия на ГУР и СБУ
1
В преддверии Нового года Amazon значительно снизила цену на iPhone 15
3
Облегченная ОС Windows 11 для Arm64 становится более компактной
3
В ночь с 31 на 1 ВКС России вновь ударили по военному аэродрому в Староконстантинове
+
Самые громкие провалы 2023 года в технологиях по версии технологического института из Массачусетса
1
Процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5 и Zen 6 будут поддерживать существующие материнские платы B650/X670
11
ВСУ под Купянском лишились очередного Leopard 2
+
Figaro: Путин ждёт от США величайший подарок в 2024 году и никуда не спешит, уверенный в своих силах
9
Украина хочет закупить новую модификацию гаубицы "Цезарь" с искусственным интеллектом
5
Steam Deck от компании Valve с 512 ГБ памяти стоит дешевле, чем с 64 ГБ
+
После тщательных поисков польская армия признала, что загадочная русская ракета так и не найдена
5

Популярные статьи

Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
6
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
9
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
13
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
6
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
8

Сейчас обсуждают

botph
04:13
Мобилизация в панике это когда людей на улицах ловят, в больнице без справки из военкомата не обслуживают, из страны не выпускают мужчин от 16 до 60 и баб на линию фронта тащат.
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
Нивхурил
03:52
А про рюшечки таки расскажете ?
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
botph
03:46
Это на новый год)
Der8auer назвал разъем 12VHPWR "мусором", значительно уступающим традиционным 8-пиновым коннекторам
botph
03:44
Это потребительская техника. Все подключения должны быть простыми и понятными. Иначе можно было бы вообще болтовое соединение запилить. С ним если руки не из жопы, все прекрасно и хорошо.
Seasonic рекомендует использовать фен при подключении кабелей с разъемом 12VHPWR и 12V-2×6
Blackengine
03:27
в саш деньги со стонка, их не считают, это наше снг мышление,
Figaro: Путин ждёт от США величайший подарок в 2024 году и никуда не спешит, уверенный в своих силах
Blackengine
03:22
У кого есть? В РФ нет windows официально.
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
Анастасия Корякова
03:22
Поставки то оружия и техники не прекращались, представляете? У них много ещё того что Европа им задолжала поставить и исправно это реализует.
ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
Джон Коннор
03:12
Чушь. Песня популярная, потому что в российском исполнении шикарный вокал Анны Бутурлиной берет за душу, по сравнению с ней половина поп див вообще петь не умеет
Эксперты назвали основные причины популярности песни из «Холодного сердца»
32Влад32
03:08
А раньше что, все сбивали?
Telegraph: Не все ракеты РФ будут сбиты этой зимой из-за нехватки зенитных боеприпасов в ВСУ
Марат Мхитарян
03:06
Криптография работает так. Если контент не поменялся то подпись валидная. Если поменять даже 1 байт то уже будет невалидно.
Производители фотоаппаратов работают над технологией водяного знака на реальных изображениях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем