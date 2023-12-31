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Gorovic
Яндекс объявил о тестировании «новой» Алисы
Команда Яндекса запустила бета-тестирование нового поколения своего умного помощника - Алисы. Желающие могут принять участие.

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Яндекс, российская IT-компания, объявила о начале тестирования нового поколения своего голосового помощника Алисы среди желающих. Согласно заявлению компании, более 30 тысяч человек смогут принять участие в этом эксперименте и оценить новые возможности и функциональность Алисы.

"Новая" Алиса от Яндекса отличается улучшенной речью, более естественной интонацией и способностью понимать контекстуальные подсказки. Кроме того, голосовой помощник получил расширенную функциональность в области управления умными домашними устройствами, а также взаимодействия с сервисами Яндекса, такими как карты, погода, новости и прочее.

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Также была добавлена поддержка мультимодального взаимодействия, которое позволяет комбинировать речь и текст в одном запросе, делая общение с Алисой более естественным и интуитивным.

Голосовой помощник работает на «Станциях», в том числе «Дуо Макс», «Миди», «ТВ Станциях Про» и «ТВ Станциях», а также в приложениях Яндекса. Для «Станций» также появятся для детей и пожилых людей новые навыки.

Для участия в тестировании нового поколения Алисы необходимо зарегистрироваться на специальном сайте Яндекса и пройти несколько простых шагов. После успешной регистрации выбранные пользователи получат электронное письмо с инструкциями по установке и началу использования обновленной версии Алисы на своих устройствах. Важно отметить, что количество участников ограничено, поэтому желающим неужно поторопится.


Зачем нужно тестирования

Этап тестирования имеет решающее значение для точной настройки производительности и функциональности нового голосового помощника. Отзывы пользователей дадут ценную информацию о тех областях, где необходимы улучшения, и помогут выявить любые потенциальные проблемы до официального выпуска. Такой совместный подход гарантирует, что конечный продукт будет соответствовать ожиданиям пользователей и обеспечит бесперебойную работу на различных платформах и устройствах. 

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Яндекс продолжает инвестировать в развитие своего голосового помощника Алисы, стремясь улучшить ее функциональность и производительность для создания более естественного и интуитивного способа взаимодействия с пользователями.

#яндекс #голосовой помощник #голосовой чат #голосовой ассистент
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