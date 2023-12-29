Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy была запущена с беспилотным космопланом Х-37В Космических сил США.

Компания SpaceX в четверг вечером запустила сверхмощную ракету Falcon Heavy с секретным космическим кораблем Х-37В Космических сил США. Это был первый раз, когда Falcon Heavy использовалась для отправки на орбиту экспериментального космического корабля, построенного компанией Boeing.

Запуск, стартовавший в 20:07 по местному времени, ознаменовал начало седьмой миссии секретного космического аппарата X-37B. По форме напоминающий мини-космический челнок, X-37B представляет собой беспилотную экспериментальную испытательную станцию многоразового использования, которую Министерство обороны США размещает на орбите иногда на очень длительный срок.

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Запуск изначально должен был состоятся 7 декабря, но ввиду некоторых задержек, связанных с обстоятельствами, возникшими на стартовой площадке, запуск был перенесен. Затем помешали погодные условия и пришлось откладывать запуск еще три раза. Последняя успешная миссия X-37B произошла в мае 2020 года, в которой космический корабль провел на орбите рекордные 908 дней. Миссия завершилась в ноябре 2022 года, когда X-37B вернулся из космоса на взлетную полосу Космического центра им. Кеннеди, принадлежащего НАСА.

Что на самом деле делает X-37B на орбите, не совсем ясно. Во время последней миссии на космическом корабле были проведены эксперименты, в том числе исследования для NASA, в которых изучалось, как семена реагируют на пребывание в космосе в течение длительного периода времени, и как ведут себя определенные материалы в невесомости.

Космические силы США опубликовали весьма ограниченную и закрытую информацию о целях миссии X-37B. Вот что было написано: «Эта миссия расширит знания ВМС США о космической среде для будущих технологий осведомленности о космической сфере», - говорится в небольшом заявлении Космических сил США.

Эта миссия стала вторым полетом X-37B на корабле SpaceX. Космический корабль также был запущен на базе Falcon 9 в 2017 году. Напомним, SpaceX основал Илон Маск в 2002 году с целью колонизации Марса и сокращения времени полетов в космос.

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