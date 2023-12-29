Гонконг не подпадает под многоуровневые проверки и ограничения со стороны Пекина.

Из-за валютного контроля в Китае деньги не могут свободно перемещаться в страну или из страны. Предприятия, репатриирующие капитал или прибыль, обычно сталкиваются с многоуровневыми проверками и ограничениями со стороны Пекина, при этом прямые иностранные инвестиции требуют одобрения таких органов, как центральное агентство экономического планирования страны, Национальной комиссии по развитию и реформам и Министерством торговли. Гонконг, как специальный административный район, не подпадает под эти правила.

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Компании, участвующие в китайской индустрии электромобилей, открывают магазины в Гонконге, чтобы использовать финансовую систему города для своей глобальной экспансии, инвестируя на данный момент более 1 миллиарда долларов и создавая сотни рабочих мест.

В частности, крупнейший в мире производитель аккумуляторов, компания Contemporary Amperex, заявила ранее, что планирует открыть свою международную штаб-квартиру в Гонконге с капиталом примерно в 1,2 миллиарда гонконгских долларов (154 миллиона долларов США) и нанять 500 сотрудников.

Это долгожданное событие для находящегося в боевой готовности азиатского центра, произошедшее после того, как его ведущая финансовая индустрия пострадала от многолетних ограничений Covid и экономического спада в Китае, что привело к сокращению персонала и переселению людей из города.

Китайский электромобиль HiPhi Z

По словам Сюй Хайдуна, заместителя главного инженера Китайской ассоциации производителей автомобилей (CAAM), сложный финансовый сектор Гонконга, а также его свободные потоки капитала и крупнейший в мире оффшорный рынок юаней могут помочь китайским компаниям по производству электромобилей там, где банки материкового Китая не могут этого сделать.

«Четыре крупнейших банка Китая пока не способны напрямую поддерживать потребности наших автопроизводителей за рубежом, в том числе в потребительских автокредитах, привлечении средств через дилерские центры или прямых иностранных инвестициях для строительства заводов», — заявил Сюй на мероприятии в Гонконге 14 декабря. «Китайские автопроизводители подошли к этапу международной экспансии, и для этого необходима финансовая поддержка. Гонконг — хорошая отправная точка», - считает Сюй.

По мере роста зарубежных продаж, китайские производители электромобилей и связанные с ними компании расширяются быстрыми темпами. Так BYD заявила, что на прошлой неделе построит завод по производству электромобилей в Венгрии, в то время как другие китайские автопроизводители, включая SAIC Motor и Great Wall Motor, стремятся локализовать производство в Европе.

Среди других компаний, недавно обосновавшихся в Гонконге — Hozon New Energy Automobile, компании по производству беспилотных автомобилей Black Sesame и Beijing Horizon Robotics. На сегодняшний день китайские компании, связанные с электромобилями, пообещали инвестировать 8,6 млрд гонконгских долларов (1,1 млрд долларов) и объявили о планах нанять 1300 местных рабочих, сообщает агентство Bloomberg.

Интересно, что помимо своей финансовой привлекательности, Гонконг, бывшая британская колония с левосторонним движением, также часто является первым рынком для китайских автопроизводителей при запуске моделей с правым рулем. Например, такие бренды, как XPeng и Zeekr, принадлежащий Geely, привозят в город свои первые автомобили с правым рулем.

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