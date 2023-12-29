США, стремясь замедлить развитие возможностей AI в Китае, ограничивают доступ к мощным чипам на этом рынке.

Nvidia, мировой лидер по производству чипов, продает менее мощную версию своего лучшего графического продукта для геймеров в Китае после того, как правительство США ужесточило ограничения на то, что именно компания может продавать в этой стране.

Версия чипа GTX 4090 D уже выставлена для продажи на китайском веб-сайте Nvidia. Она имеет примерно на 10% меньше вычислительных ядер, чем 4090, продаваемая в других странах.

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«GeForce RTX 4090 D была разработана в соответствии с экспортным контролем правительства США и будет доступна в розницу только в Китае», — сообщил представитель Nvidia в электронном письме.

Генеральный директор Дженсен Хуанг заявил, что будет производить версии своих лидирующих на рынке продуктов для Китая, которые соответствуют правилам, установленным администрацией Байдена для экспорта в эту страну. США, стремясь замедлить развитие возможностей искусственного интеллекта в Китае, ограничивают доступ к специализированным чипам на этом рынке. В связи с этим, компания заявила, что «активно сотрудничала» с правительством США при разработке графического продукта, который будет доступен в январе для Китая.

По словам Nvidia, по сравнению с моделью 4090, продаваемой в других местах, китайская модель также будет иметь меньше процессорных модулей, которые полезны для ускорения рабочих нагрузок искусственного интеллекта.



Официальные лица США, ссылающиеся на соображения национальной безопасности, больше интересуются ускорителями искусственного интеллекта Nvidia, линейку которых в настоящее время возглавляет H100. Этот тип чипов, основанный на технологии, используемой в видеокартах, стал основой бурного роста аппаратного обеспечения с поддержкой искусственного интеллекта владельцами крупных центров обработки данных.

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Когда в 2022 году правила экспорта в США были ужесточены, Nvidia представила менее производительные версии своих чипов для Китая. В октябре США снова приняли меры, еще больше снизив пороговые значения производительности. Руководство Nvidia в ответ заявило, что компания снова переделает свои предложения для азиатской страны, крупнейшего рынка чипов, чтобы привести их в соответствие с новыми правилами.