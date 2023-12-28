Флагманская ракета взлетит с юга Японии 15 февраля.

Япония планирует запустить свою флагманскую ракету H3 в феврале после двух неудачных попыток запустить ее в не самый лучший в этом смысле 2023 год, к тому же омраченный дорогостоящими ошибками.

Ракета H3 должна взлететь с 9:20 до 13:00 по местному времени 15 февраля из Космического центра Танегасима на юге Японии, хотя точный период запуска может быть изменен из-за погодных условий и может быть не завершен в силу непредвиденных обстоятельств, несмотря на планы, сообщило в четверг Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

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Ракета с тяжелой полезной нагрузкой высотой 63 метра, построенная компанией Mitsubishi Heavy, представляет собой еще одну попытку Японии извлечь выгоду из растущего спроса на ракеты-носители в мировой космической отрасли.

JAXA хочет добиться конкуренции с Falcon 9, многоразовой ракетой от корпорации Space Exploration Technologies Илона Маска, или SpaceX, как ее чаще называют. Хотя у H3 есть некоторые детали, которые можно неоднократно перерабатывать, тем не менее японская ракета предназначена только для одноразового использования.

Ракета H3 должна была совершить свой первый запуск в феврале этого года, но неисправность между главным двигателем и боковым ускорителем вынудила операторов запретить ее полет.

Вторая попытка была в марте и закончилась драматично после того, как ракета-носитель второй ступени ракеты не пришла в действие, что не оставило JAXA другого выбора, кроме как выключить двигатель и отправить его и спутник, который он нес, в Филиппинское море.

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Напомним, H3 призвана заменить H2-A, которая была впервые представлена в 2001 году как флагманская ракета страны. В октябре JAXA заявило, что намерено в конечном итоге запускать шесть ракет H3 ежегодно, поскольку страна стремятся претендовать на долю растущего аэрокосмического рынка.