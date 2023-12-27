Российские интернет-провайдеры поднимут цены на свои услуги на 5-15%.

Сотрудники редакции "Известий" провели исследование сайтов ведущих интернет-провайдеров России и обнаружили, что цены на домашний интернет начинают повышаться. Компании объясняют это необходимостью обеспечить качественные услуги.

Так с 1 января 2024 года один из крупнейших интернет-провайдеров "ЭР-Телеком Холдинг" (также известный как "Дом.ру") поднимет цены на услуги домашнего интернета и телевидения, видеонаблюдения и телефонии. Практически все тарифы подорожают на 15%, приблизительно с 860 рублей до одной тысячи рублей. Компания обещает сообщить каждому абоненту об этом изменении по SMS.

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Клиенты провайдера "Ростелеком" также уже получили уведомления о повышении цен - в данном случае цифры возросли на 5-6%. Интересно, что "МТС" и "Билайн" пока не комментируют эту ситуацию, но эксперты отмечают, что увеличение стоимости услуг связи и у них становится неизбежным.

Провайдеры говорят, что дополнительные средства нужны им для модернизации оборудования и расширения сетей, стоимость которых значительно увеличилась из-за санкций. Эти меры помогут обеспечить более стабильное функционирование сети. Однако помимо повышения тарифов, компании обещают частично компенсировать расходы своих клиентов через различные бонусы и спецпредложения.

Министерство цифрового развития и Федеральная антимонопольная служба следят за развитием ситуации и пока не зафиксировали аномального повышения тарифов на домашний интернет, превышающий уровень инфляции. Однако при обнаружении нарушений будет проведена обязательная проверка.

Участники телекоммуникационного рынка не удивлены ростом цен на тарифы. Осенью этого года агентство TelecomDaily провела опрос серди топ-менеджеров компаний этой отрасли, и 82% из них указали на возможность подорожания услуг.

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Однако, несмотря на очевидные проблемы, участники рынка продолжают поддерживать скорость интернета на оптимальном уровне.