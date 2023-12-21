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Китайский роботизированный космический самолет «Шэньлун» вывел на орбиту Земли шесть неопознанных объектов. Они были обозначены как объекты A, B, C, D, E и F. Некоторые из них, как оказалось, излучают сигналы, похожие на те, что были выпущены во время предыдущих полетов многоразового космического самолета, говорится в сообщении Space.com.
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В отчете приводятся слова специалиста по спутниковому слежению Скотта Тилли о том, что объекты D и E излучают холостые сигналы без сопутствующих данных. Его вывод основан на наблюдении объектов по их предполагаемым траекториям в небе и отсутствии других известных объектов в луче антенн трекеров во время сбора данных и уникальной модуляции этих сигналов.
В отчете Space.com отмечается, что китайский космический самолет был выведен на ту же орбиту, что и два предыдущих, но в эксплутационном плане продемонстрировал иное радио-поведение. Также отмечается, что космический самолет, известный как «Божественный дракон», продемонстрировал ранее аналогичное поведение: в двух предыдущих миссиях на орбиту был также выведен небольшой неизвестный объект.
Китай быстро набирает опыт использования космических самолетов для достижения различных целей. Так, в мае 2023 года, секретный миниатюрный космический самолет Китая, который, предположительно способен вести военные операции в космосе, преодолел ключевое препятствие в испытаниях, приземлившись на взлетно-посадочную полосу в пустыне Гоби после 276 дней на орбите.