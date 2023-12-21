Во время недавней миссии космический корабль «Божественный Дракон» развернул по меньшей мере шесть таких же неизвестных объектов, при этом некоторые из них излучали холостые сигналы.

Китайский роботизированный космический самолет «Шэньлун» вывел на орбиту Земли шесть неопознанных объектов. Они были обозначены как объекты A, B, C, D, E и F. Некоторые из них, как оказалось, излучают сигналы, похожие на те, что были выпущены во время предыдущих полетов многоразового космического самолета, говорится в сообщении Space.com.

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В отчете приводятся слова специалиста по спутниковому слежению Скотта Тилли о том, что объекты D и E излучают холостые сигналы без сопутствующих данных. Его вывод основан на наблюдении объектов по их предполагаемым траекториям в небе и отсутствии других известных объектов в луче антенн трекеров во время сбора данных и уникальной модуляции этих сигналов.

В отчете Space.com отмечается, что китайский космический самолет был выведен на ту же орбиту, что и два предыдущих, но в эксплутационном плане продемонстрировал иное радио-поведение. Также отмечается, что космический самолет, известный как «Божественный дракон», продемонстрировал ранее аналогичное поведение: в двух предыдущих миссиях на орбиту был также выведен небольшой неизвестный объект.

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Китай быстро набирает опыт использования космических самолетов для достижения различных целей. Так, в мае 2023 года, секретный миниатюрный космический самолет Китая, который, предположительно способен вести военные операции в космосе, преодолел ключевое препятствие в испытаниях, приземлившись на взлетно-посадочную полосу в пустыне Гоби после 276 дней на орбите.