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Gorovic
Xiaomi представила для фанатов клавиатуру и мышь в стиле Disney
Набор выпущен ограниченным тиражом и состоит из двухрежимной клавиатуры и мыши.

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Технологические компании часто стремятся сделать свою продукцию более привлекательной, сотрудничая с разными брендами. Теперь подобное сотрудничество появилось между Xiaomi и Disney. Ранее, в середине 2023 года Xiaomi уже выпустила ограниченную серия CIVI 3 в честь 100-летия Диснея, куда входили часы, наушники и чехол для смартфона. Теперь это набор состоит из клавиатуры и мыши.

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Набор выпущен ограниченным тиражом и представляет собой двухрежимную клавиатуру и мышь Xiaomi в стиле Диснея. Клавиатура оснащена тонкими клавишами, которые работают совершенно бесшумно. Поверхность клавиш спроектирована так, чтобы идеально прилегать к кончикам пальцев, нажим на них обеспечивает оптимальную производительность с умеренным ходом 2,8 мм.

Относительно мыши. Ее кнопочная система оснащена микропереключателями TTC с разрешением 1000 точек на дюйм. Эти переключатели обеспечивают впечатляющую скорость нажатия и хорошие тактильные ощущения. Известно, что микропереключатели TTC характеризуются быстрым срабатыванием, стабильной работой, четким и приятным звуком щелчка, а также комфортными ощущениями.

Конечно, как и в любом подобном партнерстве, здесь больше всего внимания было уделено дизайну, а не сногсшибательным техническим возможностям. Набор двухрежимной клавиатуры и мыши Xiaomi Disney 100th Anniversary Limited Edition стоит приблизительно $42 США. Однако на официальном сайте Xiaomi предлагается и более простой вариант за меньшие деньги.

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Интересно, что дизайн клавиатуры чем-то напоминает клавиатуру MacBook, и к тому же, по первым отзывам, клавиатура достаточно удобна в использовании. Этот специальный выпуск добавляет уникальности и без того разнообразному каталогу Xiaomi, который охватывает широчайший спектр товаров от А до Я. Но несмотря на постоянное представление новой продукции, этот релиз привлек всеобщее внимание.

#xiaomi #disney
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