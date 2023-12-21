Компания Mercedes получила разрешение на тестирование нового способа, позволяющего другим водителям определять, когда автомобиль находится в режиме самостоятельного вождения.

Одна из первых вещей, которую изучают начинающие водители - это цветовая палитра в дорожном движении. Зеленый - движение разрешено, желтый требует внимания, а красный требует остановиться. Однако теперь, и возможно впервые за десятилетия, к этому списку добавится еще один цвет. Это бирюзовый цвет, и он будет принадлежать автомобилям на автопилоте, то есть, осуществляющих движение без участия водителя.

Mercedes-Benz получила разрешение на тестирование этого цвета со стороны регулирующих органов США для своей революционной автоматизированной системы вождения 3-го уровня SAE - Drive Pilot.

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В компании заявили, что национальных или международных стандартов для отметки автомобилей с компьютерным управлением еще не выработано, поэтому регулирующим органам придется еще тестировать новый цвет для обозначения разрешенных транспортных средств. В дальнейшем это предотвратит инциденты, когда не только полиция, но и другие люди "сойдут с ума", увидев водителя за рулем, который следит не за дорогой, а смотрит видео.

Бирюзовый цвет был выбран по нескольким причинам: он хорошо виден и различим среди других цветов, и он пока не связан с другими дорожными сигналами. Интересно, что у "Формулы 1" уже есть разрешение на его использование, и вот теперь разрешение на тестирование получила Mercedes.



В соответствии с данным разрешением на эксплуатацию, Mercedes Drive Pilot может активировать бирюзовые фонари, встроенные в фары, задние фонари и боковые зеркала. Однако использование этой технологии, если говорить о США, разрешили только в Калифорнии и только в течении двух лет, а также исключительно в пределах автомагистрального полотна. Тем не менее, в Неваде эта возможность будет бессрочной, начиная с седанов EQS и S-класса 2026 года.

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Фактически технология уже доступна, и нет предписания ее специально объявлять или обязательно устанавливать на автопилоты бирюзовые фары. Это, скорее, рекомендация. Учитывая преимущества, связанные с удобством и безопасностью, трудно представить, что в конечном счете, все компании не примут его в качестве стандарта.