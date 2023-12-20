Сообщается, что эта функция появится в прошивке One UI 6.1.

Ожидается, что Galaxy S24 будет оснащен функцией искусственного интеллекта (AI-видео), которая позволит удалять объекты из видео. Самое интересное в этом то, что пользователь сможет делать это без каких-либо технических навыков. По сути можно говорить о редактировании совершенного нового уровня - уровня нового поколения.

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Galaxy S24 также будет оснащен системой обработки данных на базе искусственного интеллекта, которая поможет улучшить производительность при слабом освещении, уменьшить зернистость видео, а также улучшить стабильность и экспозицию.

Также запланировано больше опций искусственного интеллекта, которые появятся в прошивке One UI 6.1. Пользователи смогут отредактировать существующую фотографию и воссоздать ее заново.



Чат-бот на базе искусственного интеллекта также появится на Galaxy S24. Он сможет отвечать на простые вопросы, решать уравнения, помогать в планировании задач и т. д.

ИИ также сможет обрабатывать звонки, выбирая ключевые моменты из разговора и помещая их в ваш календарь и список дел.

Также стало известно о функциях One UI 6.1, которые появятся на Galaxy S24. Некоторые из них включают создание обоев искусственным интеллектом. С помощью пользовательских текстовых подсказок (тематика, фон) ИИ создаст оригинальные обои.

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Подобно функции Magic Eraser в Pixel 8, One UI 6.1 также будет иметь возможность перемещать объекты в сценах и перемещать их за пределы своих границ. Последнее обновление One UI также сможет обеспечивать перевод в реальном режиме времени и удалять фоновый шум при видео- и голосовых вызовах.