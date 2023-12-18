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Gorovic
Samsung Galaxy S24 Ultra получит функции искусственного интеллекта к улучшенный экран
От функций искусственного интеллекта к улучшенному экрану.

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Лучший телефон 2024 года, возможно, уже почти здесь. Ожидается, что Samsung Galaxy S24 Ultra войдет в число лучших телефонов следующего года как минимум в линейке Samsung и появится в январе, согласно утечке.

Пять крупнейших обновлений, которые мы ожидаем увидеть в Samsung Galaxy S24 Ultra, исходя из утечек и слухов. Это те обновления, которые потенциально интересны и скорее всего произойдут.

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Мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 3

Телефоны Samsung Ultra - это всегда мощные телефоны, и Galaxy S24 Ultra не стал исключением. У него будет мощный Snapdragon 8 Gen 3 чипсет.

Этот набор микросхем уже доступен и используется в таких телефонах, как OnePlus 12. Это поколение чипсетов опережает Snapdragon 8 Gen 2 в Samsung Galaxy S23 Ultra. Таким образом,  должен произойти значительный прирост мощности. Тем более, что вполне вероятно, что у Samsung будет доступ к его разогнанной версии, как это было с Gen 2 в линейке Samsung Galaxy S23.


Стоит отметить, что некоторые утечки предполагают, что Samsung может оснастить некоторые модели Samsung Galaxy S24 процессорами Exynos 2400 за пределами США. Но все же больше сообщений указывают на то, что Ultra повсеместно получит Snapdragon 8 Gen 3, включая Samsung Galaxy S24 Plus.


Функции ИИ

Помимо различных обновлений аппаратного обеспечения, Samsung Galaxy S24 Ultra может иметь некоторые существенные улучшения программного обеспечения, в первую очередь за счет добавления функций искусственного интеллекта.

Различные утечки в этом направлении указывают, что сама компания Samsung также подала заявку на регистрацию товарного знака «AI-телефон». И похоже, нас ждут различные функции, подобные Pixel 8, включая возможность перемещать объекты, людей и домашних животных на фотографиях, и создавать обои с искусственным интеллектом.


Другие просочившиеся функции искусственного интеллекта включают в себя возможность манипулировать фоном фотографий, переводить голосовые вызовы в реальном времени на другой язык, а также мгновенно превращать большие блоки текста в легко читаемые тезисы.

 5-кратный оптический зум 50 МП

Произойдет изменение камеры - добавят датчик 50 МП, который обеспечит 5-кратный оптический зум. 


Титановая рама

Samsung Galaxy S24 Ultra может стать самым роскошным телефоном от Samsung, поскольку ходят слухи, что S24 Ultra будет иметь более качественный и дорогой титановый корпус, что может сделать телефон легче и прочнее. Кстати, Apple использует титан для боковых сторон iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.


Чрезвычайно яркий экран

Samsung Galaxy S23 Ultra и так уже имеет один из лучших экранов, но Galaxy S24 Ultra предположительно будет еще лучше - по крайней мере, ярче.

Согласно одной из утечек, Samsung Galaxy S24 Ultra будет иметь максимальную яркость экрана 2600 нит. Это больше, чем 1750 нит у Galaxy S23 Ultra, а также он превзойдет iPhone 15 Pro Max (2000 нит) и Pixel 8 Pro (2400 нит). Хотя он все равно не дотягивает до OnePlus 12 с его экраном в 4500 нит.

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Более яркий экран может улучшить видимость на открытом воздухе, особенно в очень солнечные дни. И хотя это может сильно разряжать батарею, оданко согласно утечкам, Ultraвозможно получит более энергоэффективную технологию экрана.

#samsung #galaxy s24 ultra #samsung galaxy s24 ultra
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