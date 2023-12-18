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Gorovic
LG анонсировала прозрачную антенну для автомобилей
Прозрачная антенна нового поколения LG обеспечивает бесшовный дизайн и улучшенные телекоммуникации.

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Компания LG разработала прозрачную антенну для лобового стекла или люка автомобиля. Антенна будет работать либо прикрепленной к стеклу, либо встроенной в него, и поддерживать 5G, Wi-Fi и навигацию с использованием GNSS. Компания заявляет, что это освободит автопроизводителей от проектирования и изготовления нестандартных корпусов для традиционных антенн.

LG Electronics представит свою прозрачную антенну для автомобилей на выставке CES 2024. Антенна LG в виде прозрачной пленки, которая крепится непосредственно на автомобильное стекло, была разработана в сотрудничестве с известным французским производителем стекла Saint-Gobain Sekurit. Ожидается, что революционная телекоммуникационная технология и прозрачное телематическое решение произведут фурор в быстро развивающемся секторе мобильности, одновременно укрепляя позиции LG на рынке автомобильных решений.

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Прозрачная антенна LG будет совместима с различными типами стекол и конструкциями транспортных средств. Широкое применение пленочной антенны гарантирует надежную работу телекоммуникаций и обеспечит масштабируемость для обработки возросшего сетевого трафика. Разработчики считают эту антенну чрезвычайно адаптируемой новейшей телематической инновацией, которая обеспечит улучшенные возможности подключения благодаря поддержке 5G, GNSS (глобальной навигационной спутниковой системы) и Wi-Fi.

Антенну можно легко интегрировать в лобовое стекло или стеклянный люк автомобиля. Это означает, что производителям автомобилей не придется идти на какие-либо конструктивные уступки при разработке новых моделей, поскольку это устраняет необходимость в корпусе, который требуется для размещения обычных антенн. В антенне пленочного типа реализовано более 80 запатентованных инноваций LG, включая возможность создания прозрачной диаграммы направленности антенны и технологию прозрачных электродов. Компания LG в сотрудничестве с Saint-Gobain Sekurit повысила целостность продукта, разработав метод крепления прозрачной антенны к стеклу. Напомним, Saint-Gobain Sekurit - это ведущий мировой производитель автомобильных стекол.

"Мы рады представить наше умное стекло с технологией прозрачной антенны LG", — сказал Тибо Хейтц, директор по инновациям, исследованиям и разработкам Saint-Gobain Sekurit. "В сотрудничестве с LG, лидером в области решений для автомобильных компонентов, мы являемся пионерами в области автомобильных телекоммуникаций. Наша общая цель - создать обогащенную и уникальную среду в автомобиле, воплотив в жизнь будущее мобильности".

"Прозрачная антенна, созданная в рамках нашего тесного партнерства с Saint-Gobain Sekurit, представляет собой продукт нового поколения, который доказал свои исключительные характеристики связи для автомобильных приложений посредством испытаний транспортных средств", - сказали разработчики.

Являясь мировым лидером в области телематических и автомобильных решений, LG стремится развивать свои технологические возможности и продолжит внедрять новые решения, которые способствуют развитию мобильных технологий. 

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Однако LG не сообщила в своем анонсе, когда эта технология появится в автомобилях, но планирует продемонстрировать ее на выставке CES уже в январе.

#lg #прозрачная антенна
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