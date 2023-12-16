Первый в мире ноутбук с жидкостным охлаждением оснащен 64-ядерным процессором AMD EPYC 9554, графическим процессором NVIDIA RTX 4080 для настольных ПК и усилителем мощности

Китайская компания представила массивный ноутбук, оснащенный 64-ядерным процессором, системой жидкостного охлаждения и настольной графикой RTX 4080.

REV-9 - это изготовленный на заказ ноутбук, включающий компоненты для настольных компьютеров и центров обработки данных, предназначен для рендеринга передовых вычислений, научных исследований и киноиндустрии, обеспечивая портативное решение для 3D-художников. Хотя основное внимание уделяется не играм, геймеры по достоинству оценят графический ускоритель RTX 4080 с обещанным в будущем обновлением до RTX 4080 SUPER.

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Этот солидный 17,3-дюймовый ноутбук имеет толщину 3,9 см (в раскрытом виде), обеспечивая эффективное охлаждение всех внутренних компонентов. Корпус с жидкостным охлаждением идет в комплекте со встроенным водяным насосом высокого давления и резервуаром для воды. Согласно отчетам, при общих размерах 42,0 x 32,5 x 4,6 см, включая блок питания, он остается достаточно компактным, чтобы поместиться в стандартную 17-дюймовую сумку для ноутбука.

Что касается вычислительной мощности, REV-9 предлагает на выбор процессоры EPYC 7713 и EPYC 9554, оба со схожими характеристиками ядра, но разными архитектурами (Zen3 против Zen4). С процессорами, стоимостью от 7 до 9 тысяч долларов США, он позиционирует себя как высококлассный и, следовательно, дорогой ноутбук. Ожидается, что процессор с TDP 225 Вт достигнет оценки Cinebench R23 примерно в 49 000 баллов.



Графика основана на настольном GeForce RTX 4060 с 16 ГБ памяти, обеспечивая преимущество в производительности примерно на 16% по сравнению с мобильным графическим процессором RTX 4090 с аналогичным объемом памяти. Варианты отображения включают панель 2,5 K 240 Гц или 4K 120 Гц, дополненную небольшим 3,5-дюймовым экраном, на котором отображаются диагностические данные как для центрального, так и для графического процессора. Возможности подключения к сети включают две карты Ethernet 10 Гбит/с и интерфейс IPMI2.0 для эффективного управления сервером.

Для придания индивидуальности потенциальным покупателям предоставляется выбор из различных цветов ноутбуков, включая золотой, серебристый, розово-золотой, синий, фиолетовый и красный. Эксклюзивный выпуск системы запланирован на 19 декабря на Taobao и ориентирован на профессионалов, ищущих высокопроизводительное вычислительное решение в портативном форм-факторе.

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И как указано выше, эта портативная рабочая станция поставляется с двумя различными конфигурациями процессоров AMD EPYC: EPYC 7713 и EPYC 9554, оба из которых представляют собой 64-ядерные чипы на базе архитектур Zen 3 и Zen 4 соответственно.