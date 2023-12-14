Три страны создадут новую организацию по разработке реактивных малозаметных истребителей.

Великобритания, Италия и Япония подписали в четверг в Токио договор, в котором четко сформулирован их совместный план по разработке истребителя-невидимки, поскольку страны стремятся укрепить свои связи в области безопасности на фоне угроз со стороны таких напористых стран, как Китай.

В рамках своей Глобальной программы боевой авиации, три страны стремятся разработать военный самолет-невидимку, оснащенный передовыми технологиями, сообщило Министерство обороны Великобритании в заявлении, отправленном по электронной почте перед подписанием. Речь идет о новом самолете, известном в Великобритании как Tempest, который эффективно сочетает в себе европейский проект Tempest и японский FX, оба из которых находились на стадии разработки в течение многих лет.

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План состоит в том, чтобы программа «имела решающее значение для глобальной безопасности, и продолжения огромного положительного прогресса в поставке новых самолетов нашим военно-воздушным силам в 2035 году», — заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Сделка заключена через год после того, как страны согласились объединить свои планы по разработке истребителей следующего поколения, и это демонстрация партнерства, которое британское правительство пытается завязать после выхода из Европейского Союза. Для Японии это первый случай со времен Второй мировой войны, когда она ищет возможность крупного военного партнерства за пределами США, отчасти из-за нежелания Америки делиться своими технологиями.

Шаппс встретился со своими японскими и итальянскими коллегами Минору Кихарой и Гвидо Крозетто в Токио, и соглашение, подписанное тремя странами, все еще подлежит ратификации парламентами этих трех стран. В рамках соглашения штаб-квартира программы будет расположена в Великобритании, а первый главный исполнительный директор будет из Японии, сообщает Reuters.

Известно, что военные истребители являются одними из самых дорогостоящих оборонных проектов, сроки которых исчисляются десятилетиями, а бюджеты исчисляются сотнями миллиардов долларов, поэтому добавление японского финансового влияния к европейским ноу-хау, отточенным на серии самолетов, кульминацией которых стал Eurofighter, представляет собой важный шаг вперед в создании самолета такого уровня.

Новая программа будет включать в себя такие возможности, как беспилотные полеты, современные датчики и новейшее вооружение. Три страны работают над тем, чтобы выйти на этап разработки проекта в 2025 году и ввести военный самолет в эксплуатацию в 2035 году.

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Расположенная в Лондоне компания BAE Systems Plc, крупнейшая оборонная компания Европы, и итальянская Leonardo SpA — партнеры по Eurofighter Typhoon и Tempest — будут работать с ведущим подрядчиком FX Mitsubishi Heavy Industries для продвижения проекта.