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Gorovic
Авиационный стартап пообещал искоренить турбулентность на 80% к 2030 году
Компания из Австрии Turbulence Solutions нашла способ, как избавить самолеты и аэротакси от турбулентности.

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Австрийская компания произвела фурор в авиационной отрасли благодаря своей революционной технологии, которая потенциально может искоренить турбулентность воздуха. Компания Turbulence Solutions недавно выпустила вирусное видео, демонстрирующее свою систему подавления турбулентности, которая способна снизить турбулентную нагрузку, ощущаемую пассажирами, более чем на 80%.

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Воздушная турбулентность уже давно является источником беспокойства для многих авиапассажиров, и, согласно отчету НАСА, ожидается, что к 2050 году ее интенсивность увеличится примерно на 40% из-за изменения климата. Тем не менее, компания Turbulence Solutions стремится решить эту проблему, значительно улучшая способность самолета беспрепятственно перемещаться в турбулентных участках воздуха.

Инновационная система работает за счет противодействия отклонениям поверхности управления, чтобы минимизировать турбулентные нагрузки. Благодаря постоянной регулировке поверхностей управления в ответ на турбулентные условия, технология предназначена для обеспечения более стабильного и плавного полета для пассажиров.

Компания Turbulence Solutions поставила перед собой амбициозную цель — сделать всю авиационную отрасль свободной от турбулентности, сотрудничая с другими игроками отрасли и постепенно совершенствуя технологию. В случае успеха, это достижение может произвести революцию в авиаперевозках и облегчить страхи, связанные с полетами.

Хотя турбулентность, как правило, не опасна для пассажиров, она остается серьезной проблемой для многих людей. Устранив или значительно снизив турбулентность, авиаперелеты могут стать более комфортными и приятными для всех. Более того, это нововведение может иметь далеко идущие последствия для авиационной отрасли, включая потенциальную экономию топлива и повышение эффективности.

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Поскольку компания Turbulence Solutions продолжает развивать и совершенствовать свои технологии, перспектива полетов без турбулентности становится все более правдоподобной и захватывающей. Пассажиры могут рассчитывать на более плавное путешествие, а у авиакомпаний есть потенциал повысить удовлетворенность клиентов и по-новому взглянуть на опыт полетов. Поставив перед собой цель внедрить свою систему на коммерческих авиалайнерах к 2030 году, Turbulence Solutions готова оказать существенное влияние на будущее авиаперевозок.

#самолеты #турбулентность #авиа
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