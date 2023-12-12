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Gorovic
Польские водители сняли блокаду только на одном из пунктов пропуска с Украиной
Однако протесты продолжаются и блокада будет продолжена.

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Украина заявила в понедельник, что месячная блокада протестующих польских водителей-дальнобойщиков была снята на одном из пограничных пунктов, и что первые транспортные средства и товары прошли на территорию Украины.

Однако польские дальнобойщики заявили, что их протест не закончился и что они и дальше будут блокировать украинским фурам безлимитный въезд в ЕС. Они также заявили, что "затишье" является временным и они ждут дальнейших указаний от организаторов этой блокады.

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Напомним, польские протесты, начавшиеся в начале ноября, заблокировали четыре основных автомагистральных маршрута между двумя соседями, что привело к росту цен на топливо и на некоторые продукты питания в Украине. Также были задержаны поставки дронов войскам Украины.


В понедельник польские водители своими фурами по-прежнему блокировали движение на трех пропускных пунктах. Однако министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что через КПП Ягодин-Дорогуск в Украину проехали 15 грузовиков.

Еще 25 грузовиков проходят таможенную очистку для движения в сторону Польши, добавил он в Facebook. Стабильное грузовое движение восстановлено с 14:00 (12:00 мск), также таможенная служба Украины сообщила, что КПП Ягодин-Дорогуск на границе с Польшей открыт и 1000 грузовиков ждут прибытия в Украину из Польши, а 100 грузовиков пойдут в противоположном направлении.

Польская телекомпания Polsat News ранее сообщила, что местный польский мэр принял меры, чтобы остановить блокаду перехода Ягодин-Дорогуск, поскольку опасался, что это также нанесет ущерб непосредственно рабочим местам. Однако протестующие заявили, что ждут подробностей этого приказа и будут его обжаловать.

"Мы обратимся в суд", — заявил изданию Reuters Томаш Борковский, лидер Польского комитета по защите перевозчиков и транспортных работодателей. На данный момент протест не завершен.

Причина блокады

Дальнобойщики обвинили своих украинских коллег в использовании безлимитного доступа в ЕС для снижения цен.

И Киев, и Брюссель заявляют, что соглашение о доступе не подлежит обсуждению. Однако заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач заявил, что Украина открыта для переговоров.

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"Мы готовы к конструктивному диалогу с польскими властями для полного разрешения ситуации и предотвращения дальнейших протестов", - написал он в своем посте в Facebook.

#украина #украина 2023 #украина и польша
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