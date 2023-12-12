Авария Boeing-Bell V-22 "Osprey" со смертельным исходом привела к полной остановке использования этого воздушного судна.

Вооруженные силы США официально приостановили работу Boeing-Bell V-22 "Osprey" после произошедшей катастрофы у берегов Японии.

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После авиакатастрофы у берегов Японии на прошлой неделе, в результате которой погибли восемь человек, находящиеся на борту, американские военные заявили вчера, что их парк самолетов V 22 "Osprey" будет полностью остановлен на неопределенное время.

Использование военных конвертопланов в Токио снова стало темой дискуссий. Работа самолетов была остановлена через день после фатального инцидента. Boeing (BA. N) и Bell Helicopter Osprey подверглись критике в Японии за уязвимость к авариям, но правительство США опровергает это утверждение.

В AFSOC заявили, что предварительное расследование указывает на возможную неисправность компонента самолета, однако неясно, что привело к катастрофе.



Последняя авария произошла 29 ноября во время обычного тренировочного полета у острова Якусима, который находится примерно в 1040 км (650 милях) к юго-западу от Токио.

По данным пресс-службы Boeing, было поставлено не менее 400 многоцелевых Osprey, которые в основном используются ВВС, морской пехотой и военно-морским флотом США в Японии и других странах. Авианосец ВМС США, дислоцированный в Японии, "Carl Vinson", использует их в доставке некоторых грузов и персонала.

Если прекращение испольpования Osprey продлится неделю и более, неудобство начнет перерастать в нечто большее. Однако полное отсутствие Osprey приведет к невозможности обучения пилотов, что повлияет на их боеготовность, говорит Грант Ньюсам, полковник в отставке морской пехоты США и член японского форума стратегических исследований.

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Сразу после крушения Япония, которая в настоящее время эксплуатирует этот самолет, остановила полеты своих 14 V-22 Osprey и попросила Соединенные Штаты также остановить полеты. США приостановили полеты подразделения, но заявили, что другие Osprey продолжат полеты в обычном режиме, так как прошли успешную проверку безопасности.