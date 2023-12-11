Бывший президент США Трамп в воскресенье заявил, что больше не будет давать показания в суде по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, так как все уже сказал

Бывший президент США Дональд Трамп 10 декабря заявил, что не будет во второй раз давать показания на суде по гражданскому делу о мошенничестве в Нью-Йорке.

В понедельник Трамп был вызван в суд в качестве последнего свидетеля защиты на судебном процессе в Нью-Йорке по иску генерального прокурора Летиции Джеймс.

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В сообщении в социальной сети на своей платформе Truth Social он написал большими буквами, что «ОЧЕНЬ УБЕДИТЕЛЬНО» дал показания в предыдущем месяце, и считает, что нет необходимости появляться в суде снова.

Однако, если бы Трамп согласился сегодня дать показания, то адвокаты защиты возглавили бы допрос, хотя и не исключено, что мог бы иметь место перекрестный допрос со стороны государственных адвокатов.

Американские СМИ пишут, что 6 ноября Трамп обвинил судью в том, что тот является «крайне враждебным судьей». Однако во время дачи показаний Трамп сам, как говорят, вел себя вызывающе, защищая свои финансовые интересы и отрицал какие-либо правонарушения. Он также раскритиковал Джеймс и назвал это «политическим хакерством» и неоднократно ссорился на заседании с судьей.

Тогда, 6 ноября, Дональд Трамп находился в качестве свидетеля около трех с половиной часов, отвечая на вопросы, которые ему задавали адвокаты штата. Судья Артур Энгорон сделал выговор Трампу за его длинные обличительные речи и заявил, что «это не политическая трибуна».

Напомним, в прошлом году Летиция Джеймс, генеральный прокурор штата Нью-Йорк, подала в суд иск на Трампа, утверждая, что он обманывал банки, страховщиков и других людей, завышая их состояние в финансовых отчетах.

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Считается, что данное громкое дело может помешать имиджу Трампа как успешного бизнесмена, поскольку представляет собой большую угрозу для его империи недвижимости. Сам Трамп неоднократно заявлял, что оппоненты, в том числе Джеймс и другие демократы, используют правовую систему как оружие против Трампа, чтобы снизить его шансы снова стать президентом США.