Актер всего одной фразой немедленно повлиял на настроения акционеров.

Акции южнокорейской компании, которая использует искусственный интеллект для производства рекламы, подскочили на 69% за две сессии после того, как она заявила, что звезда игры "Squid" Ли Джон Джэ станет ее крупнейшим акционером.

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Компания Wider Planet выросла на 30 % всего за один день, вторую сессию подряд после того, как в пятницу Ли сообщил, что он будет владеть тремя миллионами акций компании после того, как 20 декабря наступит дата выплаты по предложению прав. Чон У Сон, еще один популярный актер, также вошел в число новых акционеров компании после размещения акций.

Светская жизнь Ли и его предполагаемые связи с министром юстиции Южной Кореи, который рассматривается как потенциальный кандидат в президенты, способствовали неожиданному росту других акций в последнее время. Развлечения стали популярным источником торговых идей среди энтузиастов розничной торговли в стране. Игра Squid Game способствовала росту акций ряда смежных компаний, когда в 2021 году она поднялась на вершину рейтинга Netflix Inc.

Напомним, компания Wider Planet, рыночная стоимость которой составляет около 33 миллионов долларов, котируется на рынке малой капитализации Kosdaq. Компания предлагает платформу маркетинговых услуг, которая использует автоматизированный анализ больших данных и искусственный интеллект.

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Интересно, что акции Wysiwyg Studios, продюсерской компании, которая приобретает долю в Wider Planet посредством размещения прав, также выросли на 30% в понедельник.