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Gorovic
Компания MSI сообщила, что некоторые из ее популярных кулеров неисправны и возвращает деньги
Выявлен необычный шум при использовании некоторых жидкостных охладителей в MAG Coreliquid серии E

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Компания MSI Japan приносит извинения за проблемы с насосами в линейке продуктов жидкостного охлаждения MAG Coreliquid E-series AIO. Теперь MSI предлагает клиентам на выбор возврат денег или замена (через Hermitage Akihabara). Неисправные насосы работают намного громче, чем предполагалось, и проблема существует в четырех жидкостных охладителях MSI AIO.

Затронутые кулеры — это MAG Coreliquid E240 240 мм и более крупные модели MAG Coreliquid E360 360 мм, включая белые варианты обоих кулеров для четырех затронутых моделей. Линейка MAG Coreliquid E вышла в начале этого года и специалистами не было замечено никаких проблем с помпой. 

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Компания MSI Japan не предоставила подробностей, но в ее пресс-релизе говорилось: «Когда некоторые насосы работают в диапазоне от 1600 до 1800 об/мин, внутреннее рабочее колесо контактирует с полостью». Похоже, что это скорее проблема контроля качества, чем то, что влияет на все насосы этих жидкостных охладителей. Любопытно, что MSI внедрила трехфазный двигатель для кулеров MAG Coreliquid E-серии, который, по-видимому, помог минимизировать вибрацию.

Что немного странно во всем этом, так это то, что пресс-релиз подготовила компания MSI Japan, а не MSI в целом. Серия MAG Coreliquid E продается за пределами Японии, но неизвестно, ограничиваются ли неисправные устройства конкретной партией, продаваемой на японском рынке. Как ни странно, ни сама MSI, ни другие региональные подразделения не сделали подобного пресс-релиза, хотя, возможно, это еще планируется делать. Если клиенты заметили необычные шумы, исходящие от их помпы, им следует напрямую связаться с MSI, чтобы решить проблему.

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Это не первый раз, когда MSI приходится заменять кулеры AIO своих клиентов. В 2022 году компания отозвала некоторые кулеры MAG Coreliquid R из-за проблем с засором. В этом случае отзыв был опубликован на американской версии веб-сайта MSI и предлагал только замену без возможности возврата.

#msi
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