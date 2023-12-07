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Gorovic
Дистанционно управляемый грузовой самолет прошел первое испытание в США
Автоматическое управление, взлет и автоматическая посадка - все это без пилота на борту.

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Американская компания Reliable Robotics заявила 6 декабря, что управляла небольшим грузовым самолетом, арендованным у компании FedEx, без человека на борту. 

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По согласованию с Федеральным управлением гражданской авиации США, 12-минутный рейс Cessna 208B Grand Caravan взлетел и приземлился в муниципальном аэропорту Холлистер в Северной Калифорнии. Пилот удаленно обрабатывал все радиовызовы и контролировал самолет во время полета с расстояния около 80 км из командного центра компании в Маунтин-Вью, Калифорния. Это был второй автоматизированный полет Reliable Robotics после полета на гораздо меньшей версии Cessna 172 в 2019 году.

«Мы продемонстрировали автоматическое руление, взлет и автоматическую посадку, и все это без пилота на борту», — сказал в интервью Роберт Роуз, генеральный директор Reliable Robotics.


Полет является частью усилий стартапа по получению полного одобрения Федеральным управлением гражданской авиации США (ФАУ). Reliable Robotics рассчитывает получить это одобрение в течение двух лет. "С 2021 года мы работаем по контрактам с ВВС, которые заинтересованы в системе логистики и дозаправки самолетов", - сообщил Роуз.

По его словам, система будет использоваться удаленными пилотами, которые одновременно контролируют только один самолет, а не один пилот, управляющий несколькими автономными полетами.

Дистанционный пилот отвечает за безопасную эксплуатацию самолета и следит за такими параметрами, как скорость воздуха, высота и прогнозируемая траектория полета. Пилот может маневрировать самолетом, если неожиданно появится другой самолет или объект, но он не управляет самолетом во время полета. По словам Роуза, во время недавних испытаний дистанционному пилоту совсем ничего не нужно было делать, только контролировать радиовызовы.

Система автопилота Reliable автоматизирует все этапы полета: от руления до взлета и посадки. Он использует резервное аппаратное и программное обеспечение для автоматизации поверхностей управления полетом и управления двигателем, а также резервные сети передачи голоса и данных для безопасной связи «воздух-земля».


Основным препятствием на данном этапе является получение от авиационных властей подтверждения того, что системы автопилота безопасны и могут быть интегрированы в национальную систему воздушного пространства. 

Благодаря удаленному пилотированию грузовые авиакомпании, такие как FedEx или United Parcel Service, смогут повысить эффективность работы, поскольку пилот сможет совершить, например, ранний утренний рейс на Восточном побережье, а затем переключиться на управление самолетом на Западном побережье. По его словам, благодаря тому, что пилоты не привязаны физически к самолету, его легче будет перемещать в зависимости от того, где спрос наиболее высок.

Компания FedEx еще не взяла на себя обязательство использовать эту технологию, но заявила, что ищет инновации, которые могли бы помочь улучшить обслуживание удаленных районов США.

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#самолеты #беспилотник
Источник: aircargonext.com
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