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Gorovic
Apple готовит новые iPad и MacBook Air, чтобы избежать кризиса продаж
Впервые 2023 год стал для Apple первым календарным годом в истории продукта, когда не было выпущено ни одной новой версии.

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Компания Apple стремится обратить вспять спад продаж Mac и iPad и готовит несколько новых моделей и обновлений к началу следующего года, сообщает сайт Sashdot, со ссылкой на источник.

По словам источника, знакомого с ситуацией, поскольку эти продукты еще не анонсированы, эти усилия включают в себя обновление iPad Air, iPad Pro и MacBook Air. Новый iPad Air впервые будет доступен в двух размерах, а модель Pro получит OLED-экраны. Между тем, MacBook Air также будет оснащен более быстрым процессором M3.

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На Mac и iPad приходится 15% совокупного дохода Apple, и они особенно сильно пострадали от снижения потребительских расходов на технологии. Спад продаж iPad усугубляется отсутствием новых моделей. Фактически, 2023 год станет первым календарным годом в истории продукта, когда не было представлено ни одной новой версии.

В прошлом году были выпущены версии Mac, но этот рынок переживает более масштабный спад после глобальных расходов на пандемию. В прошлом квартале продажи Mac упали на 34%, а выручка от iPad упала на 10%. В настоящее время они составляют меньшую часть общего объема продаж Apple.

Apple рассчитывает на то, что новые модели помогут оживить спрос в следующем году. Ожидается, что iPad и аксессуары будут выпущены примерно в конце марта вместе с операционкой iPadOS 17.4. 


 iPad Air

Также Apple готовит к обновлению iPad Air, который в настоящее время оснащен 10,9-дюймовым экраном. К выпуску предстоящего 2024 года компания добавит версию размером около 12,9 дюйма, что соответствует размеру самого большого на данный момент iPad Pro. Компания готовит четыре модели под кодовыми названиями J507, J508, J537 и J538, которые будут предлагаться в двух размерах, но еще с поддержкой Wi-Fi и сотовой связи.

Появление дополнительного размера экрана iPad Air является частью стратегии по предложению большего количества опций по разным ценам. Это позволит потребителям получить дисплей большего размера без необходимости платить за iPad Pro, который, между прочим, стоит на несколько сотен долларов дороже. Этот подход отражает также стратегию Apple и в отношении MacBook Air и MacBook Pro.


MacBook Pro

Что касается новой модели MacBook Pro, то в настоящее время планируется анонсировать его одновременно с iPad Air. Экраны OLED отображают более широкий диапазон цветов и предоставят планшетам ту же технологию изображения, которая используется в iPhone с 2017 года. Примечательно, что высокопроизводительный планшет получит чип M3, который был недавно представлен.

Компания также готовит обновленные версии аксессуаров Apple Pencil и Magic Keyboard, которые будут продаваться вместе с новым iPad Pro и новые клавиатуры Magic Keyboard под кодовыми названиями R418 и R428, которые сделают iPad Pro более похожим на ноутбук и будут иметь более прочную алюминиевую раму.

Помимо перечисленных устройств, Apple обновит практически всю остальную линейку своей продукции в 2024 году. 

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