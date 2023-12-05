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Gorovic
Пожилая Пара из США оспаривает налог в 15 000 долларов, но их дело может стоить Вашингтону триллионы
Верховный суд США рассматривает дело, которое может перевернуть налоговый кодекс и обречь на провал предложение о «Налоге на богатство».

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В деле участвует супружеская пара пенсионеров, которая излагает свою позицию простыми словами: они никогда не получали прибыли от своих инвестиций в компанию, продающую сельскохозяйственное оборудование.

Все началось с борьбы за налог в 14 729 долларов, который пенсионеры задолжали за инвестиции, осуществленные некоторое время назад в одну из компаний Индии. Их иск дошел до Верховного суда, но он может стоить правительству миллиарды, и спровоцирует подобные иски, оспаривающие широкий спектр федеральных налогов, а также сорвет предложение некоторых демократов о введении налога на богатство.

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Спор, рассматриваемый судьями, известный как Мур (фамилия пенсионеров) против Соединенных Штатов, начался в 2006 году. В том же году супружеская пара решила помочь в открытии индийской компании KisanKraft Machine Tools, которая снабжает индийских фермеров инструментами и оборудованием, и инвестировала в компанию свои сбережения. Пара вложила 40 000 долларов в обмен на 13% акций компании.

Доходы KisanKraft росли каждый год с момента ее основания, и компания реинвестировала свои доходы в расширение бизнеса вместо распределения дивидендов акционерам.


Согласно документам, поданным в Верховный суд, Муры не получали никаких выплат, дивидендов или других выплат от компании KisanKraft. Но в 2018 году пара узнала, что им придется платить налоги со своей доли реинвестированного пожизненного дохода KisanKraft в рамках «налога на обязательную репатриацию», который был принят на основании Закона о сокращении налогов и создании рабочих мест, подписанного президентом Дональдом Трампом годом ранее. 


Налог требовал от налогоплательщиков США, владевших не менее 10% иностранной компании, уплаты единовременного налога на свою пропорциональную долю в доходах компании. В результате нового требования Муры получили дополнительно 132 512 долларов налогооблагаемого дохода, и им пришлось заплатить еще 14 729 долларов налогов, сообщает издание Usatoday.

Пара уплатила налог, но подала иск против правительства с требованием вернуть деньги. Они заявили, что обязательный налог на репатриацию является нарушением 16-й поправки, поскольку он облагает налогом нереализованную прибыль, а не доход.

Федеральный окружной суд встал на сторону правительства США и отклонил иск, заключив, что обязательный налог на репатриацию является налогом на доход, разрешенным в соответствии с 16-й поправкой, которая предоставила Конгрессу полномочия облагать налогом «доходы, из любого источника, полученные».

Апелляционный суд 9-го округа США подтвердил решение суда низшей инстанции, установив, что «не существует конституционного запрета пропорционально распределять доходы корпорации среди ее акционеров».

Тогда Муры обратились в Верховный суд с просьбой пересмотреть решение 9-го округа, утверждая, что его постановление «снимает существенное ограничение налоговых полномочий Конгресса, открывая дверь для нераспределенных налогов на собственность, которую Конгресс может счесть «доходом»». Налог на репатриацию, как они заявили в дополнительном судебном заявлении, является налогом на имущество, а не на доход.

Адвокаты Муров также предупредили, что сохранение решения 9-го округа в силе, проложит путь к расширению налоговых полномочий Конгресса. Например, в Конгресс был внесен закон об установлении так называемого "Налога на богатство", а Белый дом предложил минимальный подоходный налог для миллиардеров.

Но Министерство юстиции с этим не согласилось и сообщило суду, что обязательный налог на репатриацию является подоходным налогом. Шестнадцатая поправка, как написала генеральный прокурор Элизабет Прелогар, дает Конгрессу право облагать налогом пропорциональные доли акционеров в нераспределенной корпоративной прибыли в качестве дохода.

«Если вы не получили никакого дохода, на каком основании с вас тогда могут потребовать платить подоходный налог?» — спрашивает Чарльз Мур в видео, опубликованном Институтом конкурентоспособного предпринимательства, либертарианской группой, представляющей Муров. «Нам обоим это показалось неконституционным».

Налоговая система США может дать сбой

Решение в пользу Муров может стоить правительству миллиарды долларов и открыть возможность оспаривать другие положения налогового кодекса, сказал Джош Одинц, юрист Holland & Knight, который помог подготовить краткое изложение, подтверждающее позицию правительства. По его словам, широкомасштабное постановление может «признать недействительными значительную часть Налогового кодекса» и стоить правительству более 5 триллионов долларов.

«Широкий холдинг будет очень дестабилизирующим, и многие налогоплательщики могут подать иски о возмещении ранее уплаченных налогов», — сказал Одинц.

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Налоговые дела часто приходят и уходят в Верховный суд без особой суеты. Однако иск Муров привлек значительное внимание, отчасти из-за потенциальной возможности дестабилизировать налоговую систему.

#сша
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