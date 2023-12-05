Базирующаяся в Пекине компания Galactic Energy отправила на орбиту два спутника

Один из ведущих китайских космических стартапов запустил на орбиту два спутника, вернув амбициозные планы фирмы в нужное русло после первого в истории отказа ракеты в сентябре.

Ракета Церера-1 компании Galactic Energy Aerospace Technology взлетела с космодрома Цзюцюань на севере Китая во вторник в 7:33 утра по местному времени, сообщила компания в своем официальном аккаунте WeChat. Фото запуска Церера-1:

реклама



Ракета Galactic Energy под названием «Мы не остановимся» отправила метеорологический спутник и спутник наблюдения Земли на орбиты на высоте 500 километров (310 миль) над Землей и стала ее 10-м успешным запуском.

Пекинский стартап начал год с пятого запуска Цереры-1 и надеялся запустить ракету 10 раз в 2023 году, но этот план потерпел серьезную неудачу 21 сентября, когда ракета вышла из строя примерно через минуту после запуска. Расследование выявило причину - дефекты двигателя первой ступени ракеты.

«Благодаря настойчивости и неукротимой воле компания Galactic Energy Aerospace оперативно преодолела последствия неудачи и вернулась в нужное рабочее русло», — сообщила компания в WeChat.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Интересно, что у Церера-1 есть еще три местных конкурента. Пекинская компания LandSpace Technology, которая в июле стала первой компанией в мире, запустившей ракету на смеси жидкого метана и кислорода, вскоре также запустит одну ракету с космодрома в пустыне Гоби, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. И еще один китайский космический стартап Orienspace, заявил, что проведет первый испытательный полет своей ракеты Gravity-1 до конца года.