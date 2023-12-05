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Пользователи Windows 11 стали сообщать о ряде проблем после последнего обновления системы. Среди них - появление стороннего приложения без запроса пользователя и изменение идентификации принтеров - теперь Windows считает, что все подключенные принтеры являются продукцией HP, независимо от их реального производителя, сообщает 4pda.
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Данная проблема, как считается, была вызвана ошибкой в метаданных HP, предоставленных компанией HP Microsoft для идентификации устройств. Данная информация была передана компанией без должной проверки, что привело к изменению идентификации принтеров. На данный момент решение этой проблемы, кроме полной переустановки системы, не найдено.
Тем не менее, на работу принтеров изменение идентификации, по всей видимости, не влияет. Microsoft подтвердила наличие проблемы, однако указала, что она вызвана не ошибками со стороны Microso. Сейчас ведется работа по устранению проблемы и скорейшему предоставлению исправления.