Японские Инженеры установили новый мировой рекорд скорости по передаче данных по стандартному оптоволоконному кабелю.

Японские специалисты побили новый рекорд скорости передачи данных через оптоволоконный кабель, достигнув показателя в 22,9 петабит в секунду. Эта цифра более чем в двадцать раз превышает объем всего мирового интернет-трафика за секунду, который составляет 10,66 петабит. Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 лет назад на уровне 10,3 петабит в секунду. Новые данные более чем в 2 раза превысили этот показатель.

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Объем интернет-трафика отражает общий объем данных, проходящих через интернет в течение определенного интервала времени. В него включены все виды онлайн активности, такие как серфинг в интернете, скачивание файлов, просмотр видео, игры и прочие операции, осуществляемые пользователями интернета.

Мировой объем интернет-трафика оценивается в 23 петабайта в секунду, или 23 млн ГБ. В эту цифру включены данные, переданные через все доступные сети и устройства, включая смартфоны, компьютеры, ноутбуки и другие девайсы.

Для обработки больших объемов интернет-трафика исследователи из NICT (Национальный институт информационных и коммуникационных технологий) применили технологии мультиплексирования. Они использовали пространство и длину волны для передачи данных по оптоволокну.

Чтобы обрабатывать увеличивающийся объем интернет-трафика, исследовательская группа из NICT изучила технологию мультиплексирования в оптоволоконном кабеле, который использует пространство и длину волновых сигналов для передачи данных. Ученые обнаружили, что каждое оптоволоконное волокно в кабеле способно передавать информацию со скоростью от 0.3 до 0.7 петабит в секунду.

Используя передовые технологии, команда смогла добиться суммарной скорости передачи данных на уровне 22.9 петабита в секунду. Это было достигнуто благодаря разработке кабеля, содержащего 38 волокон, каждое из которых работает в трех различных режимах и способно обеспечивать передачу данных по 114 различным каналам. Это значительно увеличило в целом общую пропускную способность системы.

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Эксперты из NICT считают, что после дополнительных оптимизаций и устранения ошибок, система сможет достигнуть скорости передачи данных вплоть до 24.7 петабит в секунду - это в 1,000 раз больше, чем скорость передачи в современных оптоволоконных сетях связи.