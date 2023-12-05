Это небольшое устройство может превратить любой дисплей в Chromebook.

Ноутбуки Chromebook в последние годы становятся все более популярными, особенно в сфере образования . И хотя компактный размер является основным преимуществом многих моделей, новейшее устройство Chrome от Lenovo выводит портативность на совершенно другой уровень.

Анонсированный сегодня Chromebox Micro — это именно то, что следует из названия — это мини-компьютер размером с сотовый телефон. Он имеет небольшой вес, не имеет экрана, а для отображения данных используется выход HDMI. Благодаря возможности потоковой передачи видео 4K и обмена веб-контентом этот ПК может работать как мини-ПК, и причем с любым дисплеем HDMI.

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Устройство защищено от пыли и не имеет встроенного вентилятора, у него 8 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной, а также процессор Intel Celeron N4500. Учитывая его размер, обладает большим количеством портов - два порта USB-C, порт Ethernet, порт HDMI, два полноразмерных порта USB, а также разъем для наушников.

Устройством можно управлять удаленно, а с помощью ChromeOS и обновления Digital Signage можно одновременно управлять несколькими устройствами. Фактически он может работать с двумя дисплеями 4K отдельно, но в разработке находятся 15,6-дюймовые и 21,5-дюймовые дисплеи со встроенным отделением для размещения Micro и обеспечения доступа ко всем его портам.

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Chromebox Micro от Lenovo должен появиться в продаже в первом квартале следующего года по цене 219 долларов. Поскольку он предназначен больше для бизнеса, есть вероятность, что обычного пользователя он не слишком заинтересует. Но как знать.