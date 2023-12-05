На Kickstarter представлен новый робот-пылесос, который может работать полностью в автономном режиме

На краудфандинговой площадке Kickstarter недавно появился инновационный робот-пылесос под названием SwitchBot S10. Данный продукт примечателен тем, что он способен самостоятельно выполнять свои функции, не требуя активного участия пользователя. В частности, специальная док-станция обеспечивает автоматическую очистку и замену воды в резервуаре устройства.

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Благодаря интеграции с инженерными коммуникациями, грязная вода направляется прямо в канализацию, в то время как чистая вода поступает из водопроводной системы. Для полноценного функционирования данного робота-пылесоса ему необходимо обеспечить удобное месторасположение, доступ к электросети, Wi-Fi-подключению и паре тонких труб для подачи и отвода воды.

По заявлению производителя, весь необходимый комплект уже включен в поставку. Пользователю остается лишь определиться с оптимальным вариантом подключения, который может включать использование станции в автономном режиме с двумя резервуарами для грязной и чистой воды, подключение только к канализационной системе (с периодической добавкой воды раз в 90 дней) или интеграцию с трубами методом прокола.

Говоря о технических характеристиках робота-пылесоса, стоит отметить, что данное устройство обладает мощностью всасывания 6500 Па. Также пылесос оснащен системой LiDAR для создания карт помещений и AI-камерой. Аккумулятор емкостью 4000 мАч обеспечивает до 140 минут автономной работы устройства без необходимости подзарядки.



В заключение можно сказать, что робот-пылесос SwitchBot S10 является интересным решением, если нужно автоматизировать процесс уборки дома. Благодаря своей способности к самостоятельной работе и системе AI навигации, этот пылесос может обеспечить качественную уборку без необходимости контроля со стороны пользователя.

Одним из главных преимуществ SwitchBot S10, конечно, является его способность самостоятельно менять воду своего резервуара, что сильно упрощает процесс обслуживания человеком пылесоса. Кроме того, благодаря интеграции с инженерными коммуникациями, пылесос может сливать грязную воду непосредственно в канализацию, что делает его еще более удобным в использовании.

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В общем, SwitchBot S10 - это инновационный и эффективный робот-пылесос, который может стать незаменимым помощником в любом жилом помещении.