реклама
В сети было опубликовано видео, которое демонстрирует как работал самый первый смартфон от Xiaomi. Выпуск аппарата состоялся в то время, когда компания акцентировала внимание на разработке своей фирменной прошивки MIUI. Несмотря на то, что прошло уже 12 лет с момента его выпуска, смартфон все еще способен выполнять основные функции.
реклама
Xiaomi Mi1 была выпущена в августе 2011 года и работает под управлением операционной системы Android версии 2.3.5. Хотя скорость работы устройства может показаться медленной, все основные функции без проблем выполняются. Камера запускается не быстро, но снимки делаются примерно за 3 секунды.
Смартфон оснащен 4-дюймовым ЖК-экраном от Sharp с разрешением 854x480 пикселей и двухъядерным процессором. Его память составляет 16 ГБ, а аккумулятор имеет емкость 1930 мАч. Устройство имеет две камеры - основную на 5 МП и фронтальную на 1.3 МП.
Это видео показывает нам, что Xiaomi удалось создать надежное и долговечное устройство, которое продолжает работать даже спустя 12 лет после своего выпуска, что говорит в целом о качестве и прочности продукции китайского производителя Xiaomi .
Интересно, что смартфон Xiaomi Mi1 имел хорошую производительность и качество изображения, что привело к высоким объемам продаж с первых дней реализации.