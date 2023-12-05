Первая модель китайского смартфона Xiaomi работает и по сей день.

В сети было опубликовано видео, которое демонстрирует как работал самый первый смартфон от Xiaomi. Выпуск аппарата состоялся в то время, когда компания акцентировала внимание на разработке своей фирменной прошивки MIUI. Несмотря на то, что прошло уже 12 лет с момента его выпуска, смартфон все еще способен выполнять основные функции.

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Xiaomi Mi1 была выпущена в августе 2011 года и работает под управлением операционной системы Android версии 2.3.5. Хотя скорость работы устройства может показаться медленной, все основные функции без проблем выполняются. Камера запускается не быстро, но снимки делаются примерно за 3 секунды.

Смартфон оснащен 4-дюймовым ЖК-экраном от Sharp с разрешением 854x480 пикселей и двухъядерным процессором. Его память составляет 16 ГБ, а аккумулятор имеет емкость 1930 мАч. Устройство имеет две камеры - основную на 5 МП и фронтальную на 1.3 МП.

Это видео показывает нам, что Xiaomi удалось создать надежное и долговечное устройство, которое продолжает работать даже спустя 12 лет после своего выпуска, что говорит в целом о качестве и прочности продукции китайского производителя Xiaomi .

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Интересно, что смартфон Xiaomi Mi1 имел хорошую производительность и качество изображения, что привело к высоким объемам продаж с первых дней реализации.