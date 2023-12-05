CDPR выпустила крупный патч для Cyberpunk 2077, в котором появилось метро с 19-ю станциями.

Польская компания CD Projekt Red анонсировала новый масштабный патч для популярной игры Cyberpunk 2077 под названием "Metro", который добавляет в игру метро. Патч будет доступен для платформ PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S и ПК, а его выход намечен на ближайшее время, сообщает 4pda.

реклама

Разработчики обещают, что новый патч не только добавляет метро в Найт-сити, но и улучшает производительность игры, исправляет ошибки и улучшает графику. Игроки смогут быстро перемещаться между районами города, используя метро, что сэкономит им время и ресурсы при выполнении миссий и исследовании мира игры.

Анонс патча "Metro" для Cyberpunk 2077 является частью постоянной работы CDPR по улучшению игры и привлечению новых игроков. Студия стремится к тому, чтобы каждый игрок получил максимальное удовольствие от игры, а добавление метро - один из шагов в этом направлении.



Ранее студия уже выпустила несколько крупных патчей и обновлений для игры, которые улучшили геймплей, добавили новые возможности и исправили ошибки. Анонс нового патча "Metro" свидетельствует о том, что CDPR продолжает активно работать над улучшением своей игры и прислушиваться к мнению игроков.

Нововведения и исправление ошибок представили в стриме на Twitch.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде



