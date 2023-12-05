Нейростат собирает статистику пользовательского интереса к искусственному интеллекту.

Компания «Яндекс», мировой лидер в области искусственного интеллекта, объявила о запуске «Нейростата» - инновационного инструмента для оценки уровня осведомленности и использования генеративных нейросетей в России. Результаты проведенного опроса показали рост числа пользователей, применяющих искусственный интеллект в различных сферах.

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Так, согласно данным «Нейростата», доля пользователей, знакомых с генеративными языковыми моделями, оставалась стабильной в период с августа по ноябрь, составляя 57% и 58%, соответственно. В то же время возросло число пользователей, пытавшихся создавать тексты с использованием нейросетей – с 24% в августе до 31% в ноябре.

Что касается нейросетей для генерации изображений, их популярность оказалась еще выше. В августе 73% опрошенных были знакомы с ними, а к ноябрю эта цифра увеличилась до 75%. Аналогично выросло число пользователей, активно применяющих данные модели – с 26% в августе до 31% к ноябрю.

Однако, несмотря на растущую популярность генеративных нейросетей, профессиональные термины все еще вызывают затруднения у большинства пользователей.

Интерес к генеративным нейросетям и ИИ постоянно растет, и «Нейростат» позволяет выявлять тенденции и изменения в предпочтениях пользователей. Инструмент собирает и анализирует данные об использовании и знаниях о генеративных нейросетях среди пользователей, предоставляя актуальную информацию о популярности и восприятии технологий ИИ. Это помогает компаниям, работающим в сфере ИИ, лучше понимать потребности и предпочтения пользователей и разрабатывать продукты и услуги, отвечающие их требованиям.

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Кроме того, «Нейростат» может быть использован для определения уровня знаний пользователей о технологиях ИИ и нейросетях, а также для изучения эффективности образовательных программ и материалов, направленных на повышение осведомленности о возможностях ИИ. В целом, «Нейростат» является важным инструментом для отслеживания и анализа динамики популярности ИИ и генеративных нейросетей среди пользователей, что позволяет компаниям и разработчикам принимать обоснованные решения о развитии и продвижении своих продуктов и услуг.