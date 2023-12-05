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Gorovic
Бронированных Suburban для VIP-персон заказали на 300 млн долларов
GM Defense начинает поставлять по контракту автомобили Chevy Suburban как в США, так и позднее партнерам во всем мире.

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Хотя корпорация General Motors (GM) в первую очередь известна производством легковых и грузовых транспортных средств для широкого потребления, однако не многие знают, что GM уже долгое время производит автомобили правительственного назначения и военную бронированную продукцию.

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На днях Государственный департамент США, разместил новый заказ на бронированные внедорожники, сообщает Motorauthority. Заказ представляет собой 10-летний контракт на поставку неопределенного количества автомобилей с максимальными затратами в 300 миллионов долларов. Известно о конкретно заказанном автомобиле — это бронированный сверхмощный Chevrolet Suburban, который будет использоваться в автопарках службы безопасности ведомства.

GM Defense уже несколько лет снабжает ведомство транспортными средствами. Но это новейший бронеавтомобиль, представляющий собой конструкцию следующего поколения, которая в виде прототипа была поставлена в ведомство для испытаний в 2021 году.


Хотя снаружи он напоминает обычный Suburban, он был разработан с нуля для выполнения задач бронеавтомобиля. Одним из ключевых отличий является использование уникальной рамной платформы, которая выдерживает большой вес автомобиля, а также предлагает возможность использования аккумуляторных и даже водородно-электрических силовых агрегатов в качестве альтернативы стандартным газовым силовым агрегатам. Подвеска также уникальна.

Одной из причин, по которой GM Defense (оборонное подразделение GM) была выбрана для контракта, является способность компании добавлять уникальные особенности автомобиля с нуля, то есть не разбирая и не перестраивая старые конструкции, как это происходило раньше, а создавая оригинал на новом производственном процессе. По данным GM Defense, это позволяет улучшить характеристики транспортных средств и сократить сроки поставки. На автомобили также распространяется полная гарантия производителя.


Хотя нельзя отрицать, что новый сверхмощный бронированный внедорожник от General Motors похож на любой другой Chevy Suburban, GM утверждает, что он был изготовлен с использованием совершенно нового процесса. Он выделяется среди конкурентов, поскольку защитная броня внедорожника  заложена в автомобиль прямо на этапах проектирования и производства. GM утверждает, что такой подход более эффективен, чем нынешняя норма в виде разборки транспортных средств и последующего превращения их в бронированный транспорт.

Учитывая преимущества, вполне вероятно, что GM Defense выиграет контракты на автомобиль и от других правительственных ведомств США. Глава компании Стив ДюМон заявил, что эти машины также доступны для заказа партнерами в сфере обороны и безопасности по всему миру.

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Интересно, что на подходе и обновленная версия гражданского Suburban. Представленный неделю назад обновленный Suburban выйдет в 2025 году и будет иметь несколько другой дизайн, новые технологические "примочки" в салоне и более мощный дизельный двигатель. В это же время в продажу поступит обновленная версия внедорожника Tahoe.

#general motors #gm defense #chevy suburban
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