Цвет обоев создан с учетом расцветки самого телефона.

Серия Galaxy S24 уже не за горами, а информации о ней уже известно не мало. Очевидно, что чем ближе к дате релиза, тем больше информации будут преподносить нам источники. Сегодня все увидели официальные обои, которые Samsung будет использовать в своих грядущих флагманах. Источник утверждает, что обои были отредактированы и скорректированы с помощью Photoshop и искусственного интеллекта, но они якобы реально принадлежат грядущим флагманам.

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Недавно в сеть попала утечка, которая показала варианты колора Galaxy S24 для всех трех устройств, и решение Samsung использовать геометрические обои кажется отразилось и на цвете. Интересно, что Samsung решила создать обои, которые будут соответствовать цвету, в котором будет доступен телефон.



Что касается самого Galaxy S24, то мы получим топовое аппаратное обеспечение, отличные камеры, программное обеспечение и, конечно же, уйму функций искусственного интеллекта, о которых мы узнаем в ближайшие недели. В этот раз Samsung решила выпустить устройства раньше, и мы увидим живую трансляцию мероприятия где-то в январе 2024 года.

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Наверно излишне говорить, что на "плечи" серии Galaxy S24 ложится большая ответственность, так как если устройства не будут соответствовать заявленным инновационным возможностям, то это может вызвать разочарование и ответную реакцию со стороны фанатов. Особенно тех, кто не перешел с серии Galaxy S22 в надежде увидеть что-то лучшее в 2024 году. Презентация серии Galaxy S24, по слухам, состоится 17 января 2024 года.