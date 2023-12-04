Обновление модельного ряда AM4 тоже не за горами

На днях были опубликованы различные отчеты, указывающие на то, что компания AMD планирует выпустить ряд новых продуктов в начале 2024 года. Основная часть планов сосредоточена на сериях процессоров AM5 и AM4. Ожидается, что также будет представлена серия APU (Accelerated Processing Unit) Ryzen 8000 G для настольных компьютеров.

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Линейка будет включать три процессора Phoenix на базе архитектуры Zen4 / RDNA3: модели 8700 G, 8500 G и 8300 G. Это будет долгожданным обновлением для серии Ryzen 5000 G, которая основывалась на архитектуре Zen3 / Vega.

Кроме того, AMD, как сообщается, планирует выпустить Ryzen 7 5700 X3D, восьмиядерный процессор с 3D V-кэшем. Само существование этого процессора не стало сюрпризом, так как информация о его разработке была ранее опубликована в середине ноября.

На основании сообщений от инсайдера, известного как Chi11eddog и связанного с MSI, предполагается, что базовая частота Ryzen 7 5700X3D будет составлять 3,0 ГГц, в то время как повышенная частота составит 4,1 ГГц. Это на 400 МГц ниже, чем у модели 5800X3D. Примечательно, что данная модель будет иметь ту же конфигурацию, что и 96 МБ кэш-памяти L3. Тем не менее, такие детали, как общее энергопотребление, стоимость и доступность, до сих пор официально не подтверждены AMD. Более того, не было предоставлено никакой новой информации о предполагаемой модели 5500X3D, которая, как ожидается, станет бюджетным 6-ядерным процессором AMD.

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Помимо этого, ECSM предполагает, что AMD разрабатывает серию процессоров Ryzen 5000 GT, ориентированных на бюджетный сегмент рынка. Тем не менее, точные названия моделей в этой линейке еще не были подтверждены компанией AMD.