Предстоят еще испытания как минимум в течение двух лет, прежде чем по дороге смогут ездить и обычные автомобили

На этой неделе Детройт стал первым городом в США, превратившим одну из своих дорог в мобильную зарядную станцию для электромобилей. В ближайшее время на дороге пройдут испытания электрического фургона, оснащенного беспроводным приемником. Если это сработает, то дорога может стать основным решением в борьбе с проблемой нехватки электрического питания, которая является одной из самых больших проблем при внедрении в нашу жизнь электромобилей.

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Электрифицированная дорога занимает фрагмент улицы длиной в 40 километров, которая находится в Корктауне, старейшем районе Детройта. Компания Electreon Wireless, создающая инфраструктуру беспроводной зарядки EV, установила большие катушки индуктивной зарядки под дорожным покрытием.

Как только дорога будет окончательно подготовлена, по ней смогут свободно ездить как электромобили, так и автомобили на бензиновом двигателе. Однако только автомобили с беспроводными приемниками смогут получать заряд при движении по этой дороге.

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В течение следующих нескольких лет Electreon проведет испытания электрифицированного участка этой же дороги для электромобиля Ford E-Transit, оснащенным фирменным приемником. Это позволит компании увидеть, как дорога заряжает электромобили в реальной обстановке, в том числе в различных погодных условиях. Эти данные в конечном счете послужат основой для принятия решения компанией Electreon о том, открывать ли дорогу также и для общественного транспорта.