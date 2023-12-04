Магазин приложений OpenAI для искусственного интеллекта, GPT Store, не будет запущен в 2023 году, как объявили ранее

Магазин приложений OpenAI для искусственного интеллекта, GPT Store, не будет запущен в 2023 году, как объявили ранее, его запустят в 2024 году, но дата еще не определена, сообщили в компании OpenAI. Перенесение сроков, как считается, наверняка связано с корпоративными проблемами из-за скандальной смены руководства в ноябре.

Об этой новости впервые сообщила компания Axios, которая получила сообщение, разосланное пользователям и разработчикам. Частично оно гласило: "Мы планируем запустить GPT Store в начале следующего года. Хотя мы ожидали выпустить его в этом месяце, несколько неожиданных вещей нас отвлекли". Сообщение также содержало некоторые предстоящие улучшения технического характера.

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Довольно неожиданный запуск магазина в этом месяце вызвал у многих удивление, когда об этом было официально объявлено на конференции OpenAI в ноябре. Хотя существовал рабочий макет самого магазина и несколько доработанных моделей пользовательских GPT, при этом оставалось много вопросов, на которые ответы толком даны не были.

В ходе вопросов с ненадолго свергнутым генеральным директором Сэмом Альтманом и техническим директором Мирой Мурати, журналисты расспрашивали о планах компании относительно магазина и взимания платы с клиентов и разработчиков, а также монетизации. Но их ответ был короток: "Посмотрим".

Учитывая, насколько неопределенным был план по запуску и что, по крайней мере, целая неделя работы, вероятно, была потеряна из-за отчаянной битвы совета директоров с гендиректором Сэмом Альтманом, задержка ни для кого не явилась столь уж большим сюрпризом. А с приближением зимних праздников идея выпустить новый продукт, тем более кажется не самой удачной.

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Пока известно, что клиенты OpenAI по-прежнему могут продолжать создавать GPT и напрямую делиться ими с пользователями и коллегами, однако они не будут внесены в публичный список партнеров и пока не смогут участвовать в монетизации (хотя OpenAI еще не решил, как это реализовать). Только после официального запуска магазина все вопросы будут решены.